Сотрудники Висимского заповедника написали письмо Путину и в Минприроды РФ с жалобой на рейдерский захват

Сотрудники Висимского заповедника написали открытое письмо в Министерство природных ресурсов РФ и в приемную президента России Владимира Путина. В обращении они рассказали о том, что в федеральном госучреждении происходит рейдерский захват. «Начавшие происходить события шокировали коллектив учреждения, являющегося федеральным, государственным, бюджетным! Без потерь пережив лихие 90-е, заповедник оказался на осадном положении во втором десятилетии XXI века», – говорится в письме.

Речь идет о странных обстоятельствах смены руководства заповедника, о которых уже писал «Новый День». Если коротко, то после отпуска не вернулся на работу директор заповедника Александр Грановский, написав в Минприроды письмо с просьбой уволить его по собственному желанию. «Данный документ был составлен и подписан 2 ноября, когда директор еще был в отпуске, а его обязанности (по приказу) исполнял А.С. Спирин. Из электронной переписки директора с Минприроды РФ сотрудники заповедника узнали, что 6 ноября (в нерабочий день!) А.В. Грановский попросил поскорее уволить его из заповедника и рекомендовал на должность исполняющего обязанности директора А.Н. Пустовалову!!! Сославшись на коллектив заповедника (на самом деле никаких переговоров с коллективом не было), А.В. Грановский отклонил кандидатуру А.С. Спирина на должность и. о. как не справившегося с этой ролью во время отпуска директора», – говорится в обращении в адрес Минприроды.

В письме работники пишут, что в адрес Алексея Спирина поступают анонимные угрозы, от него требуют принять на работу в заповедник Анастасию Пустовалову, однако тот сделать этого не может в любом случае – его полномочия как и.о. директора истекли 7 ноября, в день, когда из отпуска должен был вернуться Александр Грановский.

«Каким же «медом намазан» Висимский заповедник, если смена руководства в нем облекается в форму рейдерского захвата? Безусловно, в данной ситуации речь не идет о принципиальных вопросах организации охраны территории заповедника, научных спорах или методах экологического просвещения населения. Все понимают, что сложившаяся ситуация каким-то образом связана со слишком затянувшимся строительством туристического комплекса в охранной зоне заповедника. Каким образом? На этот вопрос могли бы ответить компетентные органы, организовав всеобъемлющую проверку основной и особенно финансовой деятельности заповедника. С просьбой инициировать такую проверку сотрудники обратились с коллективным письмом в электронную приемную Президента Российской Федерации», – говорится в письме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

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