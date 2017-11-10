В Висимском заповеднике грядет смена власти. Появившегося врио встретили в штыки

В Висимском заповеднике наступил период безвластия, а его сотрудники переживают, что новый управленец, который может занять кресло директора после ухода Александра Грановского, не справится с научной работой. Известия о том, что Грановский, который возглавлял ФГБУ с 2012 года, уходит, стали появляться еще в начале сентября. Тогда сам директор заповедника стал публиковать на личной странице в фейсбуке фотографии и посты, в которых он делился впечатлениями от тренингов личностного роста. «Я обещаю, запустить отель. Я обещаю, уволиться из заповедника. Я обещаю, вставать в 5 утра (кроме дней исключений – таких как перелеты, длительные поездки и т.д.). Я обещаю, заниматься спортом и йогой 7 дней в неделю по 2 часа (в сумме). Я обещаю, вести активно страницы в соцсетях. Я обещаю, быть в команде. Я обещаю, слушать и слышать людей. Так проходит метаморфоза БМ», – гласит последний из них.

Александр Грановский не сдержал обещание касательно активности в соцсетях, а вот из заповедника действительно уволился. По крайней мере, как говорят его подчиненные, решение он принял в сентябре, а затем ушел в отпуск. Из которого уже не собирался возвращаться. Вместо себя на хозяйстве он оставил своего зама по охране окружающей среды Алексея Спирина, порекомендовав тому готовиться к повышению. Врио директора последовал совету и даже начал ходить на курсы по работе с госконтрактами.

В начале ноября, когда должен был закончиться отпуск директора, в кадровом отделе заповедника появилось заявление Грановского в адрес Минприроды РФ – заповедник подчиняется непосредственно ведомству – об увольнении по собственному желанию. В письме также содержалась рекомендация относительно двух кандидатур на пост директора. Спирина Грановский своему начальству рекомендовал не рассматривать. Зато порекомендовал Анастасию Пустовалову, которая ранее в заповеднике на работала и которую он, как говорят в заповеднике, «задним числом» назначил замом по научно-исследовательским разработкам и просвещению.

Анастасия Пустовалова, судя по данным, опубликованным на ее личной странице «ВКонтакте» является представителем верхнетагильского ООО «Мастер+». Директором фирмы, согласно базе ЕГРЮЛ, еще несколько дней назад была именно она. Фирма, по данным портала Госзакупок, поставляла стройматериалы заповеднику на строительство экологической тропы (более 500 тысяч рублей), профнастил для крыши (200 тысяч рублей), пиломатериалы (99 тысяч), несколько быстровозводимых конструкций (каждая – 300 тысяч), разборной конструкции из бруса (631 тысяча), обслуживало два КПП заповедника (396 тысяч и 323 тысячи). Это только 2017 год. Так что нельзя сказать, что директор фирмы Анастасия Пустовалова была совсем незнакома сотрудникам заповедника. Но с 7 ноября состав руководителей и учредителей фирмы «Мастер+» покинула, а уже 8 ноября она появилась в дирекции заповедника.

«Она прошла сразу в кабинет директора, села в его кресло и всем объявила, что теперь директор – она», – рассказывают на условиях анонимности сотрудники заповедника. Они же устроили Пустоваловой бойкот, потребовав освободить кабинет. К тому же оснований претендовать на пост директора у нее пока нет, считают работники учреждения. Поскольку Висимский заповедник – это федеральное государственное бюджетное учреждение, занимающееся, в том числе, научной деятельностью и подведомственное Минприроды, и директор выбирается на конкурсной основе, к нему предъявляются квалификационные требования.

Связаться с самим Александром Грановским, чтобы уточнить, действительно ли он подавал заявление на увольнение и рекомендовал сначала Спирина, а затем Пустовалову, не удалось. Директор заповедника проявляет активность в соцсетях, но на звонки и сообщения в фейсбуке не отвечает, хотя, судя по всему, читает их. Поговорить с самой Анастасией Пустоваловой также не удалось – она не отвечает на звонки по мобильному.

Пресс-секретарь Висимского заповедника Юлия Клокова сообщила «Новому Дню», что приказа об увольнении Александра Грановского не было. Уточнить, вышел ли он из отпуска, в учреждении не смогли, однако пояснили, что сегодня на рабочем месте директора нет.

Редакция «Нового Дня» обратилась с официальным запросом информации о происходящем в Висимском заповеднике в Министерство природных ресурсов России. В ведомстве пообещали предоставить ответ в ближайшее время.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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