«Автомобилист» одержал победу над ЦСКА впервые с 2012 года

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в столице и закончилась со счетом 2:3 по буллитам в пользу команды гостей. Шайбы в составе московской команды забросили Кирилл Капризов и Александр Попов еще в первом периоде, но уже во втором отрезке игры цифры на табло сравняли усилиями игроков «Автомобилиста» Найджела Доуса и Степана Хрипунова. Третий период обошелся без голов, как и овертайм. В серии буллитов победу одержала команда из Екатеринбурга, впервые обыграв ЦСКА с 2012 года.

Во вторник «Автомобилист» сыграет с «Северсталью» на выезде, а в четверг вернется в Екатеринбург, где на домашнем льду проведет матч против «Салавата Юлаева». Добавим, сейчас команда находится на четвертом месте Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.20

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