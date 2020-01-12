российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 января 2020, 21:48 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» одержал победу над ЦСКА впервые с 2012 года

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в столице и закончилась со счетом 2:3 по буллитам в пользу команды гостей. Шайбы в составе московской команды забросили Кирилл Капризов и Александр Попов еще в первом периоде, но уже во втором отрезке игры цифры на табло сравняли усилиями игроков «Автомобилиста» Найджела Доуса и Степана Хрипунова. Третий период обошелся без голов, как и овертайм. В серии буллитов победу одержала команда из Екатеринбурга, впервые обыграв ЦСКА с 2012 года.

Во вторник «Автомобилист» сыграет с «Северсталью» на выезде, а в четверг вернется в Екатеринбург, где на домашнем льду проведет матч против «Салавата Юлаева». Добавим, сейчас команда находится на четвертом месте Восточной конференции КХЛ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.20

В школах начинается самая сложная учебная четверть. / Пневмония из Поднебесной может добраться до Урала после китайского Нового года (ВИДЕО). / В Свердловской области пропала 15-летняя девушка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» третий раз за сезон обыграл «Трактор»

ХК «Автомобилист» подписал бывшего защитника «Витязя»

ХК «Автомобилист» уволил тренера защитников после серии поражений

«Автомобилист» без Коваржа разгромно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду

«Автомобилист» обыграл «Трактор» на домашнем льду (ФОТО)

Первое очко Дацюка и сейвы Коваржа принесли «Автомобилисту» долгожданную победу (ФОТО)

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд – болельщики возмущены

«Автомобилист» проиграл третий матч подряд – даже с Дацюком

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,