Свердловское заксобрание снова лишится одного депутата

Депутат Свердловского заксобрания от партии «Справедливая Россия» Андрей Жуковский все-таки сдаст мандат, так как больше не может разрываться между двумя городами – Омском и Екатеринбургом.

Информацию подтвердил РИА «Новый День» информированный источник в партии, телефон самого депутата Жуковского недоступен.

Напомним, вскоре после избрания эсера Александра Буркова губернатором Омской области за ним в Сибирь потянулись однопартийцы. Андрея Жуковского в июле 2018 года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил в должности генерального директора. В декабре 2019 года Жуковский был рекомендован на пост руководителя Омского регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Поскольку Жуковский – не одномандатник, а избран по партийному списку, преемника ему выберут в самой партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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