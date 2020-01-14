Новые правила Шенгена. Кому бояться, а кому радоваться?

Через две недели россияне будут получать визы в страны Шенгенского договора по новым правилам. Главное нововведение – унификация. Как говорят представители туристической отрасли, теперь не будет стран с более лояльными условиями выдачи, все будут следовать единой политике. Как рассказал «Новому Дню» заместитель директора «Европорт» Антон Потапов, уже с января диппредставительства европейских стран в России стали более жестко подходить к рассмотрению документов, которые подают в пакете на получение визы. «Проверяются все данные по перелетам. Почти во всех российских авиакомпаниях появится отдельный сотрудник, который станет проверять билеты», – сказал собеседник агентства. Предоставить временную бронь на рейс, как это было прежде, уже невозможно.

Еще одно ужесточение коснется мест размещения. «Ряд консульств выдавали визы без подтверждения гарантий по проживанию. Сейчас проверяется реалистичность броней, есть негласное пока правило – 25-30% будут прозваниваться постфактум, чтобы выяснить, проживали ли гости в гостинице», – отметил собеседник агентства.

Что касается унификации, то, по словам Потапова, это, скорее, либерализация, а не ужесточение. «Если человек получил однократную визу, съездил в страну, выдавшую ее, ничего не нарушил, все согласно предоставленному в визовый центр пакету документов, то после этого он может претендовать на годовую визу», – пояснил он.

С ним согласна директор «Дель маре тревел» Юлия Исаева. «Сейчас бывает так, что была у человека, например, мультивиза в Грецию, а после он едет в Чехию или Германию, обращается за визой, а ему дают однократную на время поездки. Конечно, для туристов это обидно. Поэтому нововведения крайне логичны», – сказала она.

По словам собеседницы «Нового Дня», нововведения приведут к тому, что россияне прекратят нарушать т.н. правило первого въезда. «Сейчас правило первого въезда не всегда срабатывает, потому что, например, хочет человек съездить в Прагу, но знает, что Чехия выдаст ему только на время поездки визу, а он предполагает и дальше ездить, поэтому он обращается, например, за греческой визой, нарушая правила. А если все страны будут действовать по одинаковым правилам, необходимость в этом отпадет», – пояснила эксперт.

Специалисты рекомендуют тем, кто действовал по этой схеме и у кого еще не закончилась мультивиза, все же «откатать» ее – и побывать в стране, выдавшей разрешение на въезд в Шенгенскую зону. Точно неизвестно, будут ли влиять предыдущие нарушения правила первого въезда на решения диппредставительств по выдаче новых документов. «Визовая история формируется и от правила первого въезда, и от количества дней, которые провели в стране, не нарушая при этом правил, и от того, как много было виз в последние три года. Чем больше было поездок, тем лучше. Потому что бывает, что человек получает на два года визу, но съездит один раз, и все. В следующий раз могут не дать многократную, поскольку посчитают, что раз человек не ездил, значит, ему и не нужна мультивиза или у него просто не хватает денег», – добавила Юлия Исаева.

Отметим, что нет ничего страшного в том, что человек, получивший визу, пересекает границу не в той стране, где получил ее. Главное, предупредить об этом. «Из Екатеринбурга не так много прямых перелетов в Европу, как хотелось бы. Поэтому когда подается заявление на визу, всегда указывается и страна пребывания, и пункт пересечения границы. Например, летим в Италию через Ригу – мы должны об этом написать, хотя в билетах, в документах, собранных по совести, все это и так видно. В получении виз надо как с доктором – быть откровенным и честным», – подытожил Антон Потапов.

Напомним, те, у кого никогда не было шенгенской визы или они не выдавались за последние три года, сначала смогут получить только однократную под даты поездки. После трех краткосрочных виз можно будет подать заявку на годовой Шенген, затем на двухлетний и только потом на пятилетний. Те, у кого уже есть мультивизы без нарушений, могут претендовать на новые долгосрочные разрешения на въезд в страны договора. Величина консульского сбора с февраля 2020 года не меняется – это по-прежнему 35 евро, а вот срок подачи загодя увеличивается, документы на получение можно сдать за полгода до поездки.

Добавим также, что Шенгенское соглашение подписали Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Испания, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.20

В Свердловской области резко снизилось число случаев ОРВИ и гриппа. / Житель ХМАО погиб под Серовом, на минуту выйдя из машины (ФОТО). / Четыре свердловчанина выиграли миллион в новогодней лотерее. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»