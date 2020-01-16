В Свердловской области началась ревизия избирательных участков

Свердловский избирком начал проверку избирательных участков, где уже весной пройдут выборы. Ревизионные комиссии должны обследовать 118 помещений.

Как сообщили в пресс-службе ИКСО, 11 участков расположены в Верхней Салде, Полевском и Невьянске. В этих городах 12 апреля состоятся дополнительные выборы депутатов местных дум. Остальные участки находятся на севере области – Волчанский, Ивдельский, Североуральский городские округа, а также Карпинск, Краснотурьинск и Пелым. Эти территории входят в Краснотурьинский одномандатный округ, где в мае пройдут довыборы депутата заксобрания региона.

«С января обследование стартует в трех городах, где пройдут муниципальные кампании, а в феврале к этой работе подключатся северные территории. Все они не так давно организовывали дополнительные выборы депутата Государственной думы, и была проведена тщательная подготовка помещений для голосования. Тем не менее, сведения необходимо актуализировать и уточнить перечень участков до старта кампаний», – прокомментировал председатель областного избиркома Владимир Русинов.

Ревизионные комиссии оценят техническое состояние зданий, где располагаются избирательные участки, в том числе доступность помещений для людей с ограничениями по здоровью. Так, избирком рекомендовал главам муниципалитетов переносить УИК на первые этажи и оборудовать помещения пандусами и кнопками для вызова членов комиссии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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