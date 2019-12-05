В Свердловской области началась подготовка к довыборам в заксо

В Свердловской области началась подготовка к довыборам в заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при балансировке проекта областного бюджета на подготовку и проведение довыборов заложено 39,2 млн рублей. Эти деньги будут учтены при принятии бюджета-2020 во втором и третьем чтениях.

Кроме того, в Свердловском исполкоме партии «Единая Россия» начался прием документов от граждан, желающих поучаствовать в праймериз по отбору кандидата на довыборах. Документы принимаются с 5 декабря по 13 января в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, каб. 310. От претендентов ждут личное заявление, автобиографию, фотографию, копии паспорта, документа об образовании, справку с места работы, справку об отсутствии (наличии) судимости.

Напомним, предварительное голосование для определения кандидата от партии «Единая Россия» состоится 2 февраля 2020 года. Сами довыборы пройдут 17 мая. Предыдущий депутат областного заксобрания от Краснотурьинского округа, Анатолий Сухов, скончался минувшим летом. Краснотурьинский округ – самый северный в Свердловской области и один из самых крупных по территории. Помимо самого Краснотурьинска, в него входят города Волчанск, Карпинск, Североуральск, Пелым, Сосьва, Ивдель и несколько десятков поселков, в том числе Ушма – традиционное место обитания уральских манси. В округе проживает около 138 тысяч избирателей.

Екатеринбург, служба информации

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