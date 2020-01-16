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Четверг, 16 января 2020, 15:54 мск

Новости Екатеринбург

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В Кольцово открылись курилки

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово открылись курительные комнаты. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, курилок четыре – по две в каждом из терминалов, такие помещения есть как в общем зале ожидания, так и в бизнес-залах «Изумруд» и «Топаз». В местах для курения есть вытяжка, пепельница, закрываются они дверями, которые не дают грязному воздуху выходить наружу.

Напомним, законопроект о возврате курилок в аэропорты приняли 12 декабря 2019 года. Запрет на курение действовал шесть лет. После такой «поблажки» председатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила сделать курилки и в поездах.

Екатеринбург, служба информации

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