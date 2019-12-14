В российских поездах предлагают оборудовать курилки

В поездах дальнего следования следует оборудовать места для курения. С таким предложением выступила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, комментируя принятие закона о возврате курилок в аэропорты.

Эксперт полагает, что в поездах нужно выделить «какой-то вагон или тамбур для курильщиков».

Беклемищева назвала утвержденный Госдумой закон о возвращении курилок в аэропорты «шагом в правильном направлении», подчеркнув, что не стоит ограничиваться лишь воздушными гаванями, сообщает RT.

Как сообщал «Новый День», 12 ноября Госдума одобрила в третьем,окончательном чтении закон о возвращении курительных комнат в аэропорты. Воспользоваться курилкой смогут только пассажиры, которые уже прошли предполетный досмотр либо следуют транзитом. Предполагается, что это будут изолированные помещения с вентиляционными системами и непрозрачными стенами, чтобы другие пассажиры не могли наблюдать курящих.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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