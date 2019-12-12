Предновогодний подарок: Госдума вернула курилки в аэропорты

В российские аэропорты вернутся курительные комнаты. Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает обустраивать такие спецпомещения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против законопроекта резко выступила только фракция КПРФ.

К третьему чтению законопроект двигался больше двух лет, пройдя массу эмоциональных обсуждений на самых разных площадках, напомнил автор документа – депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский. «Я аплодирую фракции ЛДПР, там спортивные молодые профессионалы, и никто не курит, – сделал он реверанс в сторону ярых противников своего законопроекта. – Фракция «Единая Россия» гораздо более многогранна, как и наше общество, и мы стараемся его слышать».

Парламентарий призвал депутатов подумать, что и у курящих людей есть права, а курительные комнаты ранее существовали при аэропортах, избавляя от табачного дыма некурящих граждан, которым теперь приходится вдыхать его на подходах к зданиям аэровокзалов.

В заключение Боярский поздравил всех коллег с Днем Конституции, процитировав положение Основного закона: «Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц».

Против принятия законопроекта в третьем чтении выступил только депутат от КПРФ Николай Осадчий, который заявил, что его фракция не поддерживала эту идею с самого начала. «Считаем, что он (законопроект) противоречит стратегии на утверждение здорового образа жизни. Нам надо убеждать курильщиков, чтобы они заканчивали с этим своим делом, а мы создаем им комфортные условия, и еще показываем пример детям!» – возмущенно заявил он, не пояснив, каким образом курильщики будут подавать детям пример в закрытых от несовершеннолетних курительных комнатах.

«Нам что теперь, в самолетах создавать курилки для тех, кто не может выдержать несколько часов полета?» – поинтересовался Осадчий. Последним его аргументом стало отсутствие в России собственных табачных компаний.

Закон в итоге был принят 317 голосами «за» при 12 против и одном воздержавшемся.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, напомнил, что речь идет о «курилках» в транзитных зонах аэропортов. «Зачем людей истязать, которые может быть и планируют бросить курить? Мы вот так истязали-истязали, а потом страну потеряли, потому что никто не вышел на ее защиту, – напомнил он коммунистам об антиалкогольной кампании. – Для себя эти льготы сделали, а остальные должны были выполнять то, что принимали. Помните антиалкогольную кампанию? Вся партийная номенклатура получала алкоголь в закрытых распределителях, а люди давились в очередях. Надо не бояться вносить коррективы в законы».

Как предполагается, теперь закон будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения сенаторами, он поступит на подпись главе государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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