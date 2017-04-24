Левин и Бабушкина заменят Росселя и Чернецкого! – Самые крутые слухи недели

Публикации за 24.04.17

Из нового выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать, каким образом Левин и Бабушкина могут заменить старожилов уральской политики Чернецкого и Росселя, почему Куйвашева отругали за Енина, как волонтеры и СМИ едва не сорвали поимку маньяка, и кое о чем еще, не менее интересном.

Левин и Бабушкина заменят Росселя и Чернецкого!

Предстоящая губернаторская гонка в случае победы Евгения Куйвашева может привести к крупнейшим за последнее десятилетие кадровым рокировкам в «Единой России». Говорят, что врио губернатора и его первый зам Владимир Тунгусов уже подыскали Свердловской области новых сенаторов вместо «патриархов» Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецкого. Это председатель областной организации Союза журналистов, бывший пресс-секретарь Росселя Александр Левин и спикер заксобрания Людмила Бабушкина. По слухам, кресла в Совфеде Куйвашев им обещал в случае своей убедительной победы на выборах. Место Бабушкиной в заксобрании в этом случае, как сообщают источники, отойдет представителю губернатора Виктору Бабенко. Лидер фракции ЕР в заксо Елена Чечунова, как ожидается, сменит на посту руководителя областного отделения партии Виктора Шептия. А самому Шептию найдет теплое местечко его бывший сослуживец, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Личные отношения у Шептия с Бариновым давно испортились, но Баринов – из той породы, что своих не бросает, даже проштрафившихся», – отмечают источники.

Бурков отправляется в Москву на решающие переговоры

В ближайшие два дня в Москве решится вопрос о выдвижении кандидата от «Справедливой России» на губернаторские выборы в Свердловской области. «Будет совет партии, на котором обсудим важные вопросы, в том числе и выдвижение кандидатов. Туда едет Александр Бурков, который будут вести переговоры», – рассказывают источники в региональном отделении СР. Официальное утверждение партийного кандидата в губернаторы, скорее всего, состоится на областной конференции, которая запланирована на 15 мая.

Куйвашеву влетело за Енина

Рассказывают, что инициатива взять телеведущего Евгения Енина рупором свердловских единороссов принадлежала чуть ли не лично губернатору Евгению Куйвашеву. Правда, тот почему-то не потрудился согласовать свое решение со старшими товарищами по партии в Москве. В результате чего и получил нагоняй за самодеятельность во время последнего визита в столицу, что несколько подпортило впечатление Куйвашеву от назначения врио главы региона.

Дронов получил не в глаз, а в бровь

Бывший глава Первоуральска, а ныне депутат заксобрания Свердловской области Алексей Дронов щеголяет с подбитой бровью. Как парламентарий, который пользуется репутацией не самого сдержанного мужчины в свердловской политике, заработал травму, не сообщается.

Разоривший МОАП руководитель отправлен в отставку?

Многострадальное автотранспортное предприятие Екатеринбурга, ЕМУП МОАП, осталось без руководителя. Как сообщают источники, Владимир Кайсаров, который на прошлом месте работы оставил без троллейбусов Каменск-Уральский, а на нынешнем – довел екатеринбургских транспортников до митингов, снят с должности. «Совсем берега потерял, заворовался. «Его дом – турма», как говорили в одном фильме. Сняли, чтобы не усугублять ситуацию», – рассказал информированный источник. На предприятии увольнение Кайсарова не подтверждают, заявляя, что руководитель находится на своем рабочем месте.

СМИ и волонтеры едва не сорвали поимку «пышминского маньяка»

Масштабные поиски, организованные волонтерами с 15 по 17 апреля в Верхней Пышме в связи с исчезновением Ирины Вахрушевой, сопровождавшиеся онлайн-трансляциями в СМИ, чуть не помешали сыщикам поймать убийцу. Об этом говорят представители правоохранительных органов. С их слов, поисковые мероприятия, преподносимые прессой как «основные действия по делу», больше походили на хаотичное хождение людей по местам, где видели Вахрушеву. «Реальной помощи следствию волонтеры (из отряда «Лиза Алерт», – прим. ред.) и СМИ не оказали. Они вводили в заблуждение всех, кто следил за поисками через интернет. Так, было объявлено, что тело девушки нашли в подвале на улице Машиностроителей. Там на самом деле обнаружили следы крови. Но труп находился в районе 329 километра трассы Серов – Екатеринбург, и на это указал сам преступник, – сообщил в разговоре с NDNews.ru один из полицейских, близких к следствию. – Пресса и волонтеры настолько раздули эту историю, которая в принципе для нас является рядовой, что было серьезное опасение, что злоумышленник скроется за пределами региона. Потому как в СМИ можно было найти и нюансы поисков, и что делают правоохранительные органы. Лучше бы это оставалось служебной информацией. Мы и так знали, кто причастен к убийству, велась рутинная оперативно-разыскная работа».

Напомним, по обвинению в убийстве и растлении Ирины Вахрушевой арестован 34-летний ранее судимый Алексей Фалькин. Он поймал девушку на улице, применил к ней электрошокер, изнасиловал ее, после чего убил. Затем мужчина бросил тело в багажник своей машины и вывез в лес около серовской трассы. На заседании по избранию меру пресечения рецидивист признал свою вину и дал понять присутствующим, что его постоянно посещают мысли о преступлениях сексуального характера. Фалькин заявил, что имеет психические отклонения, но он не обращался к психиатру, поскольку боялся последствий.

Внимание! Редакция ИАА «Новый День – Екатеринбург» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

Власти не согласовали «Монстрацию» в Екатеринбурге из-за ошибок в заявке. / Ройзман обещал не выдвигаться в президенты, когда станет губернатором. А также сообщил, что ничем не болеет. / Пошел на Шарташ поудить рыбу и не вернулся – в Екатеринбурге умер рыбак (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»