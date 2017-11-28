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Вторник, 28 ноября 2017, 08:39 мск

Екатеринбург

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В Свердловской области ищут повод для референдума – слух дня

В Свердловской области ищут повод для референдума – слух дня

Идеологический блок администрации губернатора Свердловской области лихорадочно ищет повод для проведения референдума в регионе в период выборов президента – как известно, именно эта технология признана наиболее эффективной в текущем моменте для подъема явки избирателей. Однако в отличие от других регионов России, у нас нет ни одного более-менее острого вопроса, актуального для всей области, а не только, к примеру, для Екатеринбурга. Переименование субъекта – вопрос как раз общий, но вряд ли актуальный для избирателя. Отсечена и тема уральской надбавки для всех – администрация президента категорически запретила поднимать любые виды экономических вопросов, акцентирующих внимание избирателей на том, что жить стало хуже. В общем, поиск темы продолжается, примерно месяц у Владимира Тунгусова и администрации губернатора под его началом ещё есть.

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Силовики задержали мужчину-гастролера, который грабил школы и детсады в Екатеринбурге и Челябинске. / Свердловская область продаст здание старинного пивзавода в центре Екатеринбурга. Читать дальше

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