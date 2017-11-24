Для повышения явки на выборах президента в Свердловской области могут поднять вопрос о переименовании региона

Депутат Госдумы России от Свердловской области Андрей Альшевских предположил, что для повышения явки на выборах президента РФ в 2018 году на Среднем Урале могут поднять вопрос о переименовании региона с помощью референдума. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Любимая Свердловская область традиционно относится к территориям, где посещаемость избирательных участков «хромает». Гипотетически порассуждаем, какой вопрос могли бы вынести у нас на обсуждение. Ведь лотереями в этот раз баловаться на местах не позволят. Правильно! Переименование региона. Многие из вас даже с первой попытки назовут высокопоставленного чиновника, который при необходимости умело «зарядит» референдум и направит дискуссию в правильное русло... Предвидеть не надо – голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И «молчуны» вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями», – написал Альшевских.

Аргументируя свои рассуждения, он привел выдержку из Устава Свердловской области, в котором говорится, что регион сам решает вопрос об изменении своего наименования на референдуме.

Отметим, что вероятность повышения явки на выборах с помощью референдума поднималась в последний раз в Екатеринбурге ранее на круглом столе «Топонимика как фактор развития городов», который прошел в администрации города. Тогда участники выступили с предложением о переименовании ряда улиц областного центра.

Напомним, в прошедший единый день голосования на Среднем Урале проводилась лотерея «Уральские самоцветы». В итоге жители области выиграли 14 квартир (из разыгрываемых 15), 65 автомобилей «Лада Гранта» (из 130), а также около 5 тыс. единиц бытовой техники и около 700 тыс. сувениров. Организовывала лотерею Уральская торгово-промышленная палата, которая всячески дистанцировалась от выборов, но призы можно было получить только по флаеру, который выдавался на избирательных участках. Поэтому никто не сомневался, что целью лотереи было поднять явку на избирательных участках. Уральские правозащитники и депутаты обращались в различные инстанции по этому поводу, однако отреагировал только майор полиции из Верхней Пышмы, который возбудил по факту лотереи административное дело.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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