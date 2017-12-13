Новые вводные Кремля по выборам Путина застали Тунгусова врасплох – слух дня

Некоторая растерянность царит в администрации губернатора Свердловской области по поводу жестких вводных Кремля о проведении кристально чистых выборов президента РФ. «Стиль управления внутренними процессами администрации президента под руководством Сергея Кириенко таков, что чаще всего оттуда слышатся слова «нет» и «нельзя». В таких условиях легче согласиться играть по правилам и не проявлять инициативы, ибо она точно будет наказуема», – говорят источники, близкие к администрации президента.

В связи с нововведениями, которые должны будут подчеркнуть полную легитимность выбора народа, прозрачность и полное отсутствие жалоб со стороны наблюдателей, администрация губернатора впала в глубокие размышления – каким же образом обеспечить достойную явку уральцев и не менее достойное голосование за Путина. «В случае, когда ни стимулирующих лотерей, ни референдумов, ни других мероприятий на выборах Путина проводить нельзя, администрации губернатора придется применить смекалку для того, чтобы добиться не стыдного для Москвы результата. При этом, люди, знающие Тунгусова, однозначны в выводах – все равно что-то да придумается для заманивания людей к избирательным урнам, и не факт, что «это» окажется для АП чистым способом привлечения населения.

«Чем лучше будут результаты выборов – тем прочнее будут позиции губернаторов по итогам марта. Таким образом, усилия по мобилизации населения нужно предпринимать уже сейчас», – говорят эксперты. Однако в резиденции свердловского губернатора, очевидно, считают иначе, поскольку пока никакой работы не наблюдается.

Впрочем, молчание резиденции насчет выборов путина можно объяснить и другим обстоятельством – с 29 ноября по 2 декабря в Москве в АП проходила очередная учеба для вице-губернаторов по внутренней политике. В ходе нее было заявлено, в частности, что все профильные вице-губернаторы с вероятностью в 99 процентов возглавят в регионах штабы Путина, а также будут ответственны головой за сбор подписей за выдвижение кандидата, который, судя по всему, от партии «Единая Россия» в кампанию не пойдет. «С последней учебы Тунгусов вернулся в Екатеринбург весьма озадаченным», – отмечают источники в окружении Тунгусова.

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

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