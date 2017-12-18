«Красиво написать, красиво снять»: СЖР и ОНФ придумали, как зазвать россиян на выборы

Сегодня в рамках «Форума действий ОНФ», который проходит в Москве, было объявлено о новом конкурсе для СМИ, организаторами которого стали Союз журналистов России и Общероссийский народный фронт. Тема конкурса – «Почему люди должны пойти на выборы». Об этом рассказали глава СЖР Владимир Соловьев и глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«Нужно, чтобы люди для себя поняли, почему они идут на выборы. Мы ни за какого кандидата не апеллируем, мы затрагиваем чувства в душе человека, чтобы он понял, стоит или не стоит выполнять свой гражданский долг. СЖР решил поучаствовать в этом, объявив такой конкурс. Мы мотивируем не людей приходить на участки, а СМИ поработать над темой – почему люди идут на выборы? Если работа будет хорошей, человек получит приз, будет приглашен на медиафорум ОНФ. Критерии? Красиво снять, красиво написать, интересно рассказать. Самые лучшие работы будет оценивать жюри из состава СЖР и ОНФ», – сказал глава союза журналистов.

По словам Алексея Анисимова, будет учитываться и «резонансность статей, попадание в десятку». «Это могут быть и критические статьи, а не только пафосные и прославляющие. У нас всегда такой критерий», – подчеркнул он.

Как пояснил Владимир Соловьев, победителей ждут призы «в денежном эквиваленте». «Призовой фонд пока не определен. Но не волнуйтесь, все в порядке там будет, никого не обидим», – отметил он, добавив, что победителей будет сотня.

Лучших пригласят на ежегодный медиафорум ОНФ, который традиционно проводится весной в Санкт-Петербурге – там награждают победителей конкурса региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Дата форума пока не определена. По словам Алексея Анисимова, это будет февраль или март 2018 года. «В этом году форум тоже итоговый – перед новым политическим циклом», – сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что Кремль поставил регионам задачу – повысить явку на выборах 18 марта 2018 года.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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