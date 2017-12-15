Эксперты: испортить Путину выборы могут только «неистовые администраторы»

Президент России Владимир Путин официально объявил о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца. Это значит, что для регистрации его штаб должен собрать от 300 до 315 тысяч подписей, причем не более чем 7500 подписей от одного субъекта РФ. Это немного, но, по мнению экспертов, навредить Путину могут сами его сторонники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о готовности помочь Путину в сборе подписей заявили уже и ОНФ, и «Единая Россия». Например, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов сообщил, что активисты Народного фронта «постоянно находятся в повестке президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и готовы заняться сбором подписей в поддержку его кандидатуры». Секретарь Свердловского регионального отделения ЕР Виктор Шептий считает, что «для ее (кампании) качественного старта понадобится участие партии в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина». Хотя известно, что личный рейтинг Владимира Путина несравнимо выше, чем у обоих этих объединений, а над «Единой Россией», помимо прочего, довлеет многолетний груз невыполненных обещаний.

По мнению политолога Алексея Швайгерта, такая «двойная поддержка» во время кампании покажет «интересный рисунок внутривидовой конкуренции». «Единая Россия» готова поддержать Путина, ОНФ тоже готов, в этом смысле между ними будут несколько ревностные отношения. Каждый захочет выслуживаться и показать свой актив. Произойдет перетряска пропутинских структур», – считает он.

«Скользким» моментом в кампании Путина, считает Швайгерт, может стать привычка руководителей на местах, среди которых немало единороссов, полагаться на административный ресурс. «Меня, честно говоря, беспокоит вероятность традиционных попыток собрать подписи централизованно, по месту работы. В современных условиях это все очень быстро вскрывается, одна-две утечки на «Фейсбук» или «Ютуб» – и будет очень неудобно. Вспомните случай с вице-губернатором Алтайского края, бурную реакцию госпожи Памфиловой. Это мини-урок для всех остальных, – отмечает эксперт. – У нас в Свердловской области такое может вылезти по линии глав городов или градообразующих предприятий, особенно в моногородах, где привыкли голосовать не за совесть, а за страх. Все зависит от того, как справятся администрации регионов. Во многом это дело случая: защиту от дурака еще никто не придумал». По мнению Швайгерта, для кампании было бы лучше, если бы куратор внутренней политики региона Владимир Тунгусов сделал в большей степени ставку не на административный, а на технологический ресурс. «Чиновники, как правило, долго раскачиваются и упускают время и возможности. С одной стороны, по большому счёту за Путина агитировать не нужно. Но проблема явки актуальна, потому что многие сторонники Путина на выборы не пойдут: решат, что все и так предопределено. В 2012 году на президентских выборах у нас была одна из самых низких явок по стране. Поэтому работать над этим вопросом надо уже сейчас. Насколько мне известно, в одной из национальных республик Поволжья команда технологов работает уже полтора месяца. Если кампания начнет «пробуксовывать», у них уже будут готовы какие-то свои, адаптированные для местных условий решения. Чтобы что-то такое делалось у нас, я лично не слышал».

Политконсультант Андрей Колядин, член правления Российской ассоциации политических консультантов, убежден, что собрать в регионе 7500 подписей в поддержку Путина можно совершенно спокойно, без административного давления, но многое будет зависеть от исполнителей на местах. «Я допускаю, что какие-нибудь неистовые администраторы дадут команду, чтобы их подчиненные не заморачивались, но это неправильно. Сбор подписей позволяет осуществить первое касание, войти в контакт с избирателем», – пояснил Колядин. Эксперт также рассказал, каким образом должен проходить сбор «в идеале»: «Если сбор подписей начнется до новогодних праздников, то это можно делать самыми разными способами – и с помощью поквартирного обхода, и на встречах, через пикеты, массовые мероприятия. Если в новогодние каникулы – то поквартирные обходы исключены. Люди отдыхают, врываться к ним домой – неправильно. Нельзя также собирать подписи на предприятиях. По закону, всем кандидатам нужно создавать одинаковые условия, а предприятие – закрытая территория. Если представителей одного кандидата пустят, а других – нет, это нарушение. На выборах в Госдуму из-за этого уже были проблемы. Поэтому на выборах президента это исключено».

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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