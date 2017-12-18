Обойдутся шариками: выборы в Свердловской области пройдут «без заманухи»

В день выборов президента РФ 18 марта в Свердловской области постараются «создать праздничное настроение», но никаких подарков избирателям ждать не стоит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции председатель облизбиркома Валерий Чайников. По его словам, никаких лотерей или розыгрышей не будет. Также исключено совмещение президентских выборов с местными референдумами. «В той геополитической ситуации, которая сейчас есть, нам важно показать миру сплочённость и ответственность российского народа. Нам нужно продемонстрировать, что люди пойдут на избирательные участки без заманухи», – сообщил Чайников. Единственное, что допускается, – украсить избирательные участки воздушными шариками.

Добавим, что, по данным РИА «Новый День», главам муниципалитетов уже поступили первые предвыборные указания из областной администрации: явку велено обеспечить как можно более высокую, но конкретные цифры, говорят чиновники на местах, пока не названы.

Напомним, сегодня в России официально был дан старт выборам президента. С 18 декабря по 7 января продлится выдвижение кандидатов-самовыдвиженцов, до 12 января – кандидатов от политических партий. Представление в ЦИК документов для регистрации завершится 31 января. Само голосование назначено на 18 марта.





Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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