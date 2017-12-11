«Если нет конкуренции, не поможет ни музыка, ни буфет»: уральские политологи о превращении выборов в праздник

Превращение президентских выборов в праздник может повысить явку избирателей только в совокупности других технологий и методик, считают уральские политологи. Новой затее Москвы провести день выборов 18 марта в праздничной атмосфере эксперты немало удивились. О том, что Кремль поставил такую задачу регионам, сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Конкретных установок власти в территориях не получили, но ничего необычного от них не требуется. На участках могут быть организованы ярмарки, выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия. При этом важно, чтобы голосование прошло чисто и прозрачно.

«На любых выборах, будь они местные, региональные или федеральные, местные власти всегда стараются украсить участки к дню голосования. Особенно в маленьких городах и селах. На участках разворачиваются буфеты, играет музыка, проходят концерты местной самодеятельности. Эта традиция тянется с советских времен, и не зря ведь есть выражение: «Выборы для народа – всегда праздник». Поэтому я не представляю, что может быть оригинального в такой установке Кремля», – отметил старший научный сотрудник института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин. Политолог Алексей Швайгерт считает, что посыл АП был адресован, прежде всего, большим городам и областным центрам. «Горожане – более искушенные потребители различного рода услуг и товаров, их не удивишь сельской самодеятельностью и выпечкой. Как мне кажется, речь шла о том, что нужно сделать мегаполисам, чтобы их жители пришли на участки. Сейчас обсуждается комплекс технологий по привлечению избирателей в день голосования, и создание праздничной атмосферы лишь одна из них. Вопрос в том, сработает ли этот комплекс мер стимулирования явки в отсутствии драматургии кампании. Сейчас есть только Путин и статисты».

Вероятно, федеральный центр также откажется от идеи совмещения президентских выборов с референдумами для повышения явки. На недавнем кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике в Подмосковье шла речь о возможном проведении в день голосования общественных опросов, не имеющих юридической силы, указывают источники РБК.

Напомним, в Свердловской области с подачи депутата Госдумы Андрея Альшевских активно обсуждается возможность проведения 18 марта референдума о переименовании региона. Руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что это станет дополняющей технологией для мобилизации избирателей. «Это может быть и соцопрос, касающийся не только переименования области. Мне кажется, это будет интересно и для самих жителей, и для организаторов выборов. Мы может получить срез общественного мнения, и будет реализован позитивный запал этого опроса», – отметил он в беседе с корреспондентом РИА «Новый День».

Противоположного мнения придерживается Сергей Мошкин: «Если есть задача повысить явку до 70%, конечно, проведение всякого рода референдумов – это понятный технологический ход. Но у него есть серьезные правовые последствия. На референдуме принимается решение, которое потом должно быть выполнено. Если на обсуждение выносится заведомо конфликтная тема, явка, конечно, увеличится, но затем последует раскол общества. Ведь после принятия решения какая-то часть людей будут чувствовать себя проигравшими, и они будут проецировать свое разочарование на президентские выборы. Не случайно за последние годы федеральная власть стремилась ни с чем не смешивать выборы президента. Кампания в Госдуму и местные выборы проводятся сейчас отдельно. Референдум, и даже общественные опросы, не имеющие юридической силы, создадут лишние шумы – даже не во время голосования, а уже после. Поэтому мне кажется, что кремлевские политтехнологи не пойдут на этот шаг».

Эксперт также считает, что праздничная атмосфера вряд ли сыграет на повышение явки. Повторения «праздничной» лотереи, какая была на выборах свердловского губернатора, тоже не стоит ждать, так как Кремль исключает любые инициативы на «грани фола» во время президентской кампании.

«Есть только один фактор, который действительно мобилизует население – это реальная конкуренция персон на выборах. Когда избиратель чувствует ценность своего голоса. Вот это стимулирует явку, а не музыка, буфет или концерты на участках. Опыт самых разных выборов показывает, что там, где есть конкуренция, обычно и явка намного выше», – заключил Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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