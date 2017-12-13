Русский народный собор и духовенство выступили против переименования Свердловской области

Уральское отделение Всемирного русского народного собора, в состав которого входят духовенство и представители научных кругов, выступило против переименования Свердловской области без обсуждения с обществом. «Появление информации о проведении референдума о переименовании области и связанных с этим тратах бюджетных средств и расходах для населения является ни чем иным, как отвлечением внимания людей от главной темы обсуждения», – считают члены Собора.

Тема референдума о переименовании Свердловской области стала одной из главных на очередном собрании Уральского регионального отделения Всемирного русского народного собора, которое прошло в духовно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге. В мероприятии под сопредседательством митрополита Екатеринбургского Кирилла участвовали представители духовенства Урала, ученые, историки, политологи, представители социальной сферы и бизнеса. И все собравшиеся пришли к выводу, что скорое решение о проведении референдума – способ отвлечь внимание общества от более важных тем.

«Появление информации о проведении референдума о переименовании области и связанных с этим тратах бюджетных средств и расходах для населения является ни чем иным, как отвлечением внимания людей от главной темы обсуждения. Возможно, это делается умышленно. Уральское отделение ВРНС выражает единодушие с большинством жителей области и выступает против референдума и бессмысленных трат на его проведение», – говорится в материалах Собора по итогам собрания.

Также члены ВРНС заявили, что «безграмотные и поспешные действия в вопросе переименования региона вредят установлению истины и справедливости при оценке деятельности в России тех или иных политических деятелей периода начала XX века». При этом вопрос переименования может быть поднят, но – только после проведения широкой общественной дискуссии.

«Вопрос переименования может быть решен иначе – через внесение предложения о переименовании региона в Законодательное собрание области. Уральское отделение ВРНС готово сформулировать такое предложение и внести его в высший орган региональной представительной власти в соответствии с законом и действующими процедурами», – предложили члены Народного собора.

Напомним, совместить президентские выборы с референдумом по переименованию Свердловской области предложил ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Многие из вас даже с первой попытки назовут высокопоставленного чиновника, который при необходимости умело «зарядит» референдум и направит дискуссию в правильное русло... Предвидеть не надо – голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И «молчуны» вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями», – написал Альшевских. Председатель комитета заксо по законодательству Владимир Никитин ранее заявил, что проведение референдума по переименованию Свердловской области, тем более – в день президентских выборов, было бы большой ошибкой. С этим согласны и политологи, которые считают, что такими методами не поднять явку на выборах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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