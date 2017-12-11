В заксо назвали ошибкой идею о референдуме по переименованию Свердловской области

Проведение референдума по переименованию Свердловской области, тем более – в день президентских выборов, было бы большой ошибкой.

Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» председатель комитета заксо по законодательству Владимир Никитин. «Это будут колоссальные финансовые затраты. Причем не столько на сам референдум, сколько на последующее переофомление всех документов. Кроме того, у нас в стране сейчас взят курс на построение единого общества. А если вдруг начать поднимать эту тему – кому это понравится? Пожилые люди, например, наверняка будут против. Мои избиратели мне на днях сказали: «У нас что, в области все остальные проблемы уже решены?» – прокомментировал Никитин, добавив, что ни от кого из коллег по заксобранию таких предложений не слышал.

Тем не менее, сегодня профильный комитет одобрил законопроект об изменениях в областной закон о референдумах. Им устанавливается, что в случае совпадения по времени выборов федерального уровня и областного референдума избиратель имеет право голосовать на референдуме только по месту жительства, а не нахождения. Это, по словам законодателей, делается для того, чтобы при подсчете результатов не возникло сбоев в ГАС «Выборы».

Напомним, совместить президентские выборы с референдумом по переименованию Свердловской области предложил ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Многие из вас даже с первой попытки назовут высокопоставленного чиновника, который при необходимости умело «зарядит» референдум и направит дискуссию в правильное русло... Предвидеть не надо – голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И «молчуны» вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями», – написал Альшевских.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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