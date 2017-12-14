Заксо не может ни переименовать регион, ни объявить референдум – Людмила Бабушкина выступила со спецзаявлением

Председателя областного заксо Людмилу Бабушкину «удивляют» предложения организации «Всемирный русский народный собор» о внесении предложения о переименовании Свердловской области на рассмотрение заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в официальном обращении Бабушкина подчеркнула, что депутаты сами по себе не полномочны принимать решение о переименовании региона. «Меня удивляют те посылы, которые были высказаны, и то, как журналисты подхватили эту информацию», – отметила она. Этот вопрос можно поставить только на референдуме, а его подготовка строго регламентирована законом. Сначала должна быть создана инициативная группа, которая выходит с предложением в Избирательную комиссию, которая, в свою очередь, обращается в заксо. Потом заксо проверяет заявление инициативной группы на соответствие всем действующим законам. И только при положительном заключении инициативная группа может начать сбор подписей в поддержку референдума. Далее инициаторы должны собрать не менее 74 тысяч подписей жителей региона в поддержку своей идеи. Собранные подписи поступают в Избирательную комиссию, где проходят тщательнейшую проверку, и в случае их достоверности передаются в законодательное собрание. И только после этого заксо может поставить на голосование вопрос о проведении референдума.

Спикер парламента отметила, что законодательством на работу с документами отводятся определенные сроки: Избирательной комиссии – 40 дней, заксо на первом этапе – 20 дней. Референдум должен быть объявлен не позднее чем за 65 дней до начала избирательного процесса.

Напомним, ранее «Всемирный русский народный собор» выступил против проведения референдума о переименовании области и связанных с этим тратах бюджетных средств. «Вопрос переименования может быть решен иначе – через внесение предложения о переименовании региона в законодательное собрание области. Уральское отделение ВРНС готово сформулировать такое предложение и внести его в высший орган региональной представительной власти в соответствии с законом и действующими процедурами», – предложили члены Народного собора.

Как уже сообщал «Новый День», узнать мнение жителей о переименовании области на референдуме предложил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Правда, когда тема вызвала широкий резонанс, депутат пояснил, что на самом деле он против референдума, а просто «проводил эксперимент» по выявлению мнения своих подписчиков.

Екатеринбург, служба информации

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