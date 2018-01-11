Слух дня: в чем «Мотив» сосисок Караваева?

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Караваев, который пропал было из повестки после фиаско с фондом капитального ремонта, вновь вернулся в нее, очевидно, с прицелом на мандат в следующем созыве ЕГД. Заходы пока традиционные – газета с фото кандидата на передовице и поиск пути к сердцам избирателей через желудки. Г-н Караваев отметился раздачей «гуманитарной помощи» уральцам, в пакетах, среди прочего, были сосиски. По слухам, снедью депутата снабдил Виталий Кочетков, владелец оператора «Мотив», среди активов которого есть и мясокомбинат в Богдановиче (торговая марка «Аверино»).

Не секрет, что Кочетков вхож в «желтый дом» и считается одним из близких товарищей губернатора Евгения Куйвашева. Говорилось, что до перемирия между городом и областью именно владелец «Мотива» спонсировал акцию «Якоб, уходи», подрядчиком которой стал как раз Александр Караваев. Вероятно, обе стороны друг другом были удовлетворены, и теперь, по всей видимости, на новый выборный виток справедливоросс будет также заходить, используя финансовые ресурсы «Мотива».

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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