Слух дня: за повышение явки на выборах заплатит владелец «Мотива»?

В Екатеринбурге гадают, кого из представителей бизнес-элиты «мобилизовали» на оплату повышения явки на президентских выборах. По одной из версий, поучаствовать в процессе предложили владельцу оператора сотовой связи «Мотив» Виталию Кочеткову.

Сторонники этого предположения обращают внимание на проходящий сейчас в торговых центрах опрос горожан на тему, какие территории Екатеринбурга нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Интересно, что анкеты, в которых перечислены эти территории, выполнены в тех же цветах и том же стиле, что и рекламная продукция «Мотива». Кроме того, стойки для голосования в ТЦ также размещаются почему-то рядом со стойками оператора. Напомним, ни для кого не секрет, что Кочетков вхож в «желтый дом» и считается одним из близких товарищей губернатора Евгения Куйвашева. А для губернатора повышение явки 18 марта – сейчас задача номер один.

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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