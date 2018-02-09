Слух дня: проект храма-на-драме вызвал недовольство соседей

Ажиотаж, поднявшийся в обществе вокруг предстоящего сноса недостроенной телебашни, полностью вытеснил из памяти екатеринбуржцев другую злободневную тему: строительство храма святой Екатерины. После октябрьского заявления губернатора, что храм «переедет» с акватории Городского пруда к Театру драмы, тема полностью исчезла из публичной повестки, и не без причины.

По данным источников РИА «Новый День», заказчики проекта – РМК и УГМК – решили до последнего момента не предавать гласности детали ведущейся работы, чтобы не повторилась прошлогодняя история с храмом-на-воде. «У проекта есть противники, например, отель «Хайятт», который лишается панорамного вида из окон и приобретает вид на многолетнюю стройку. Кроме того, примерно в этом же месте поднимается из-под пруда ветка метро, и некоторые эксперты считают, что строительство там крупного объекта будет небезопасным», – рассказал один из собеседников агентства. Как именно будет выглядеть будущий храм – пока не знает никто. Архитектор Михаил Голобородский, автор первоначального проекта, после прошлогодних событий предпочитает не откровенничать с журналистами. Известно лишь, что храм-на-драме не будет иметь «пряничной» архитектуры первоначального варианта.

Не планируется и обсуждение этого вопроса на ближайших заседаниях градостроительного совета. «Я интересовался этой темой, мне ответили – «что-то там проектируют». Но нам пока известно только то, что на градостроительный совет в течение года должен быть вынесен проект благоустройства территории. Только благоустройства, а не самого храма! Такое впечатление, что все опять делается молчком», – поделился один из членов градсовета.

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

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