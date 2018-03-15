Слух дня: свердловчане провалили конкурс на поиск директора центра компетенций, где должны готовить будущих чемпионов World Skills

В Свердловской области продолжаются поиски кандидата, достойного возглавить Уральский политехнический колледж, на базе которого создан Межрегиональный центр компетенций. Там должны готовить будущих чемпионов соревнований World Skills. Но, как уверяют знакомые с ситуацией, конкурс провален.

Одним из заявителей был бывший мэр Первоуральска Юрий Переверзев. Его кандидатура была одобрена местными властями. Однако, по некоторым данным, он не прошел отбор – якобы потому что, у комиссии вызвали подозрения его документы о высшем образовании. В официальной биографической справке бывшего мэра Первоуральска сказано, что он окончил Уральский институт экономики управления и права в Екатеринбурге, а также, что он преподавал в вузе некоторое время.

Сам Юрий Переверзев подтвердил «Новому Дню», что является соискателем на место директора УПК-МЦК, однако опроверг информацию о том, что его кандидатура не прошла. «Насколько я знаю, конкурс еще не состоялся. По крайней мере, уведомления о проведении собеседования не было», – сказал он.

Добавим, по данным источников агентства, в конкурсе принимал участие и другой первоуралец – и.о. директора колледжа Николай Десятов, бывший глава образовательного центра ПНТЗ. Однако и он не соответствовал строгим критериям.

Ранее Уральский политехнический колледж – МЦК возглавлял Алексей Пахомов, который до этого занимал пост заместителя министра образования Свердловской области, но осенью 2017 года экс-чиновник уволился. Тогда в кулуарах рассказывали, что это была попытка снять с себя ответственность за надвигающийся скандал, связанный со срывом сроков открытия полигона подготовки к World Skills. Тот должен был заработать в сентябре 2017-го, но когда МЦК посетила съемочная группа «Нового Дня», выяснилось, что на площадке проходит глобальный ремонт, который будет закончен в лучшем случае через год. И.о. директора Уральского политехнического колледжа Николай Десятов тогда повел себя крайне странно: отказался отвечать на вопросы журналистов и выгнал съемочную группу из МЦК, несмотря на ранее согласованную в минобре съемку. Впрочем, чудесным образом после выхода сюжета агентства полигон таки открыли, закончив ремонт в рекордно короткие сроки. Но судьба многомиллионного проекта остается нерешенной – кто будет руководить им по-прежнему неясно.

Напомним, из федерального бюджета на учебный центр и полигон было выделено 308,2 млн рублей, также из региональной казны – 400 миллионов рублей. Это только в 2016 году, а в 2017-м – еще 400 миллионов рублей из областного и 248,2 миллиона рублей из федерального бюджета.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

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