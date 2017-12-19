Свердловской области негде готовить чемпионов World Skills – на что ушли сотни миллионов из бюджета? (ВИДЕО)

В Свердловской области назревает скандал, связанный с созданием Межрегионального центра компетенций. Площадка должна была появиться в регионе для подготовки местных студентов к мировому чемпионату World Skills Competition – 2019 в Казани. Однако по факту едва ли в свердловском МЦК, на создание которого выделили сотни миллионов рублей из бюджетов разных уровней, можно будет готовить будущих чемпионов. Просто потому что тренировочный полигон еще не готов. И вряд ли он откроет свои двери в ближайшие месяцы.

Директор центра World Skills выгоняет журналистов

Как отмечает «Новый День», в рамках МЦК должен был открыться учебный центр и тренировочный полигон World Skills. По решению областных властей, площадки разместили в технопарке «Университетский» на базе Уральского политехнического колледжа. И если с показом учебного центра никаких проблем нет (там уже занимаются студенты ссуза, а оборудование демонстрируется на экскурсиях), то доступ в тренировочное помещение внезапно был закрыт, несмотря на договоренность об экскурсии для журналистов. Как оказалось, это личное распоряжение и.о. директора УПК-МЦК Николая Десятова. Он отказался давать нашему агентству какие-либо комментарии по этому поводу и буквально выставил представителей прессы за двери.

Между тем, как выяснил корреспондент РИА «Новый День», на тренировочном полигоне сейчас идет глобальный ремонт. Все закупленное оборудование для этой площадки на данный момент размещено в учебном центре МЦК, где и будут тренироваться команды World Skills в ближайшей перспективе. Дата открытия полигона неизвестна. По словам одного из сотрудников МЦК ремонт продлится, вероятно, целый год. То есть открытия полигона не стоит ждать раньше декабря 2018 года.

Хотя изначально в Министерстве образования Свердловской области называли другие сроки. «Исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что на площадке «Университетского» центр будет готов принять учащихся уже в сентябре 2017 года», – говорилось в пресс-релизе департамента информполитики Свердловской области от 2 ноября 2016 года. Информация подтверждалась сообщением World Skills Russia о том, что тренировочные полигоны в межрегиональных центрах компетенций откроются осенью 2017 года. Сейчас в областном минобразе называют другие сроки. В ответ на запрос «Нового Дня» в ведомстве сказали, что «открытие планируется в конце декабря». Интересно, что год начала работы полигона в ответе не был указан.

В World Skills, похоже, не в курсе творящегося с МЦК Свердловской области. Просьбу прокомментировать возможность инспекционного визита в регион там попросили переадресовать в областное правительство, а факт смены директора и вовсе узнали только от журналистов. Ранее, напомним, Уральский политехнический колледж – МЦК возглавлял Алексей Пахомов, экс-замминистра образования области. Ему на смену этой осенью и пришел г-н Десятов, ранее руководивший образовательным центром ЧТПЗ. По неподтвержденным данным, нынешний руководитель (который находится в статусе и.о.) может лишиться места, уступив его бывшему мэру Первоуральска и экс-руководителю свердловского «Яблока» Юрию Переверзеву. Также, по сведениям агентства, в марте следующего года планировался визит руководителя союза World Skills Russia Роберта Уразова на площадку свердловского МЦК. Но, по всей видимости, «приемка» тренировочного полигона будет отложена из-за его неготовности.

В ответе на запрос «Нового Дня» представители свердловского министерства образования напомнили, что право разместить у себя МЦК Свердловская область выиграла на конкурсе между субъектами РФ. Всего таких счастливчиков набралось семь. Из федерального бюджета на учебный центр и полигон было выедено 308,2 млн рублей, также из региональной казны – 400 миллионов рублей. Это только в 2016 году, а в 2017-м – еще 400 миллионов рублей из областного и 248,2 миллиона рублей из федерального. Когда результат от потраченных денег можно будет увидеть, пока неясно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Екатерина Норсеева, Антон Отман

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