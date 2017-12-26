Чудеса уральского политеха. Полигон для подготовки World Skills после публикаций в СМИ отремонтировали за неделю, хотя обещали открыть через год

Уральский политехнический колледж и областное правительство накануне торжественно открыли полигон подготовки к международным соревнованиям World Skills. Хотя буквально неделю назад площадка была на ремонте, закончить его корреспондентам обещали лишь через год. Ранее открытие центра было запланировано на сентябрь 2017 года.

В релизе на сайте технопарка высоких технологий Свердловской области сообщается, что «студенты, проходящие обучение в учебном центре и на тренировочном полигоне Межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий на площадке Технопарка высоких технологий «Университетский», высоко оценивают созданные здесь условия».

Напомним, неделю назад съемочная группа РИА «Новый День» посетила учебный центр МЦК, но доступ в помещение тренировочного полигона внезапно оказался закрыт. Сотрудники центра тогда объяснили, что на площадке проходит глобальный ремонт, который будет закончен в лучшем случае через год. Хотя изначательно в официальных ведомствах назывались другие сроки открытия полигона. По информации WorldSkills Russia это должен быть сентябрь 2017 года, в министерстве образования Свердловской области на запрос агентства ответили, что открытие состоится в декабре, «забыв» упомянуть год. Директор уральского политехнического колледжа Николай Десятов отказался отвечать на вопросы журналистов, а затем и вовсе выгнал съемочную группу с площадки МЦК.

Сегодня директор колледжа был недоступен для комментариев. Уточнить, как колледж сумел за неделю закончить ремонт высокотехнологичного полигона, который собирался выполнять долгие 12 месяцев, агентству не удалось.

На организацию свердловской площадки для подготовки местных студентов к мировому чемпионату World Skills Competition – 2019 в Казани из федерального и регионального бюджетов было выделено почти полтора миллиарда рублей.

Технопарк неделю назад

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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