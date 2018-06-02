Слух дня: клан Собянина сплавил Носова в Магадан ради Куйвашева

Ходят слухи, что неосторожный в своем желании стать губернатором Сергей Носов не просто так угодил в главы Магаданской области. Ему прочили и кресло главы и других регионов – Свердловской, Челябинской, на худой конец – Кемеровской области. И все три были бы логичны для него с точки зрения предыдущего опыта работы и специфики регионов. Но послали его на Колыму.

По слухам, выбор на Носова пал совсем не случайно. Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, которого Носов шпынял в разгар еще недавней войны между Екатеринбургом и областью, он явно мешал. Рейтинги Носова явно выше, чем у нынешнего главы региона, так что от него он предпочел избавиться – с помощью своих покровителей в Москве. По неподтвержденным данным, именно собянинские предложили кандидатуру Носова, а он, будучи человеком системы, не отказался даже от такого предложения, что было прекрасно известно всем.

При этом, судя по всему, Носов пытается сохранить крупицы влияния в Свердловской области – отсюда флешмоб в соцсетях #Носовнеуходи, отсюда якобы готовящийся массовый митинг против назначения его врио губернатора Магаданской области, отсюда – трогательное видеообращение к тагильчанам с признанием в любви.

Екатеринбург. Другие новости 02.06.18

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