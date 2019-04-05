Слух дня: после череды скандалов «Газовые сети» решили завести пиарщика

В свердловском областном ГУПе «Газовые сети» всерьез задумались о репутации предприятия, которая после череды неприятных событий несколько потускнела.

Как сообщает источник РИА «Новый День», сначала было решено взять в штат пиарщика. Но приглашать профессионала на ставку в ГУПе почему-то не стали и решили наделить этими функциями кого-то из своего штата, по данным собеседника агентства, выбор пал на секретаря гендиректора.

Напомним, уже второй месяц тянется конкурс на замещение должности гендиректора госпредприятия. Вынесение решения уже несколько раз откладывалось. По неофициальным данным, документы на конкурс подали трое: Владимир Шулаев, который исполнял обязанности генерального директора ГУПа с 17 июля 2017 года по 13 февраля 2018 года; действующий руководитель Геннадий Вечканов; предприниматель Станислав Чирков. За Вечкановым, по курсирующим в коллективе «Газовых сетей» слухам, стоит вице-губернатор Азат Салихов. С другой стороны, к действующему руководителю есть вопросы у силовиков: 31 января в ГУПе прошли обыски. Собственный источник «Нового Дня» предполагает, что были изъяты документы, относящиеся к госконтракту по строительству в Серовском округе.

Екатеринбург, служба информации

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