Слух дня: КПРФ выдвинет кандидатом в Госдуму Ивачева вместо Езерского

Вероятным партийным кандидатом в Госдуму от КПРФ на выборах 2021 года может стать первый секретарь обкома Александр Ивачев. 32-летний политик вполне вписывается в курс партии на омоложение кадров и имеет покровителей в Москве, сообщают инсайдеры. Позиции Ивачева подкрепляются и недавним заявлением лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что работу парламентариев, избранных в ГД по партспискам, следует ограничить двумя сроками.

Новый тренд бьет по Николаю Езерскому, занимающему кресло в российском парламенте с 2003 года. Но, как полагают источники агентства, 63-летний депутат готов развернуть аппаратную войну против Ивачева. Тем более, что за годы управления свердловским обкомом тот успел нажить себе врагов. В марте этого года против Ивачева открыто выступили комсомольцы, за что их исключили из партии. Молодежь примкнула к несистемной левой оппозиции, и теперь проводит собственные акции, которые раньше шли под эгидой КПРФ. Инсайдеры не исключают, что Езерский может помочь молодым бунтарям финансово, и тем самым скомпрометировать Александра Ивачева перед высшим руководством партии.

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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