Блиц с замполпреда Дубенецким – о работе полпреда и планах на будущее

РИА «Новый День» впервые публикует мини-интервью с одним из самых закрытых заместителей уральского полпреда Николая Цуканова. Виктор Дубенецкий прокомментировал для агентства несколько актуальных вопросов текущей политической и экономической повестки.

«Новый День»: Виктор Петрович, в августе и сентябре полпред выезжал в регионы Уральского федерального округа для проверки хода реализации национальных проектов. Как вы оцениваете успехи Свердловской области, и когда пройдет такое совещание в Екатеринбурге?

Виктор Дубенецкий: В действительности работа полномочного представителя по организации работы и контролю реализации национальных проектов началась значительно раньше. Выездные совещания под руководством Николая Николаевича мы проводим с июля текущего года. Первое такое мероприятие состоялось в Челябинске. Не думаю, что правильно говорить о проверке, скорее, функция полпредства координационная, а уже затем контрольная. Основная цель национальных проектов – прорывное повышение качества жизни людей. К участию в совещаниях мы приглашаем руководителей федеральных министерств, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации от конкретного субъекта, глав муниципалитетов, представителей общественных организаций, руководителей силовых структур.

Следующее совещание, вы правы, пройдет в Тюмени 25 октября, и к его проведению идет активная подготовка. К концу ноября мы внимательно проанализируем и обсудим ситуацию в Свердловской области. Отмечу, что в целом работа по реализации национальных проектов в регионе организована системно и эффективно, но еще есть ряд проблем, на которые органам исполнительной власти следует обратить внимание.

– Виктор Петрович, в последнее время в Свердловской области произошел ряд кадровых перестановок. Были назначены новые руководители региональных управлений ФСБ и МВД. С чем связаны эти изменения?

– В этом нет ничего экстраординарного. Ротация руководящего состава в силовых структурах и органах власти, его периодическое обновление и омоложение является ключевым принципом кадровой политики президента России.

Николай Николаевич Цуканов также уделяет кадровым вопросам особое внимание. Полпред уже провел рабочие встречи с Алексеем Зиновьевым и Александром Мешковым, в ходе которых обозначил основные задачи на ближайшее время. Как и прежде приоритетом работы силовых структур остаются обеспечение законности и правопорядка в округе, борьба с коррупцией, недопущение проявлений экстремизма и защита прав граждан на всех уровнях.

– В 2019 году Свердловская область не раз попадала в повестку федеральных СМИ в связи с событиями в сквере и предстоящим 13 октября 2019 года опросом о месте размещения собора святой Екатерины. Как вы оцениваете эффективность действий органов власти в ходе этого конфликта?

– Я считаю, что на сегодняшний день ситуация нашла свое разрешение. Выбраны альтернативные площадки. Идет работа по подготовке опроса жителей города. В основном она ложится на администрацию города Екатеринбурга. Хотя проведение опроса было прямым поручением президента, а учитывая значимость вопроса для граждан, координирующую роль в ней должен выполнять губернатор Свердловской области.

Думаю, будучи сопредседателем комитета подготовки к празднованию 300-летия города Екатеринбурга, Евгений Владимирович заинтересован в консенсусном решении вопроса. Ведь, где бы ни разместился храм Святой Екатерины, он должен стать подарком городу и его жителям. Тем более в новом проекте он представляет собой не только культовое сооружение, а целый комплекс, в котором, помимо собора будет создан центр русской культуры. Очень надеюсь, что губернатор Свердловской области после завершения отпуска лично включится в работу по подготовке опроса.

Примечание: напомним, согласно официальной информации департамента информполитики губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев находится в эти дни в очередном плановом отпуске, который начался 26 сентября и закончится 9 октября 2019 года. Опрос по новому месту строительства храма Святой Екатерины, как уже говорилось, пройдет 13 октября.

Екатеринбург, Полина Румянцева

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