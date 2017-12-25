Удивительное и предсказанное – два съезда, которые могут стать судьбоносными

Два съезда – КПРФ и ЕР прошли в минувшие выходные. Почему предъявленное и заявленное на них может оказаться очень важным уже в ближайшей нашей истории – в авторской колонке размышляет главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Коммунисты сумели удивить. Вместо вечного Зюганова выдвинуть не кандидата, на котором крупными буквами написано «для формального участия в выборах», а интересную, небанальную, потенциально очень сильную фигуру – это и неожиданно, и, может быть, серьезная заявка на победу. На победу, конечно, не на выборах президента – а в неявном, но очень важном соревновании за статус настоящей политической силы.

Кстати, этот трюк КПРФ проделывает не впервые. В 2004 году Зюганов уже отказывался бороться за президентское кресло, тогда кандидатом был Харитонов. Тоже серьезная, не формальная фигура – лидер Аграрной партии. И голосов он собрал вполне убедительное число – 9,5 млн, 13% от пришедших на избирательные участки. А ведь говорили тогда, что его выдвинули, «чтобы не позориться» на выборах, где предопределена победа действующего президента.

В этом, кстати, ответ на вопрос о том, почему коммунисты не боятся экспериментировать. Дело не только в том, чтобы в союзе со всеми парламентскими партиями оживить кампанию, добавить интриги и т.п. Про этот «кремлевский замысел» сейчас не пишет только ленивый.

А вот про что этот ленивый, как правило забывает, так это про то, что у коммунистов есть в запасе «неразменный пятак», ядерный электорат. Несколько миллионов избирателей, которые голосуют не за фамилию, но за партию. Для этого партия должна быть живой – и Грудинин, директор совхоза, красный капиталист, вроде бы беспартийный, но явно левый, вроде бы совершенно новая фигура, но обладающая политическим опытом – идеально вписывается в стратегию существования вечно молодой и самой старой на нашем пространстве партии.

Вот так смеешься над красными бабушками, смеешься, слушаешь заклинания про то, что сторонники «совка» вымрут, не завтра, так через десять лет – и внезапно понимаешь, что скучные люди в скучных костюмах, 10-15% голосов почти в любом российском регионе, системная политическая партия, коммунисты, но не бунтари – это партия будущего. Реально существующая партия, способная привлекать симпатии людей среднего трудоспособного возраста, несмотря на смену поколений. Способная контролировать большую массу избирателей. Направлять протест в законные, не разрушающие систему формы. Сила, достойная уважения, как один из столпов, без которых государство, пожалуй, может и рухнуть. Не показушная, а настоящая системная оппозиция, не будь которой, антисистема, пожалуй, приросла бы миллионами сторонников и стала бы опасной.

Единороссы если и удивили, то не собственными усилиями, а, так сказать, ходом событий. На XVII съезде партии вождь сказал, что мы пойдем от победы к победе. Каждый, кто знает русскую историю XX века, в этот момент должен был слегка вздрогнуть – если это была шутка, то мрачная шутка. Был уже однажды съезд победителей, XVII по счету. Партия тогда называлась ВКПб, и съезд потом, спустя совсем немного времени, прозвали съездом расстрелянных. Потому что последовали за съездом убийство Кирова и массовые репрессии. Те самые, про которые чекисты сегодня говорят, что была, была на процессах серьезная доказательная база.

Чтобы волновались сильнее, президент еще сказал партийцам, что пора заканчивать с элитным и номенклатурным чванством. Речь его была безупречно современной, но этот смысл, казалось, тоже пришел из 30-х годов XX века.

Впрочем, благонамеренные политологи и политики этого всего предпочли не заметить, комментируя несомненную поддержку, которую партия оказывает кандидату-самовыдвиженцу («Сегодня так надо», – сказал председатель Медведев) и слова о том, что в ответ на давление врагов мы должны сделать развитие страны необратимым. Спорить тут не о чем – и давление налицо, и развитие необходимо, и поддержка партии нужна Владимиру Путину именно в такой форме, потому что его личная популярность по-прежнему намного больше партийной составляющей, он президент всех россиян, а не только голосующих за «Единую Россию», будь она хоть трижды партией власти.

Но поскольку спорить тут не о чем, все давно известно, получается, что ЕР на выборах ничем не запомнится и никак всерьез себя не проявит. Главные события, главные информационные поводы, вообще все самое интересное будет связано не с партийной повесткой. Политика будет делаться не «Единой Россией», а главным кандидатом – и его умелыми спарринг-партнерами.

Екатеринбург. Другие новости 25.12.17

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