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Футбол во время чумы. Как аукнется психике россиян циркулярная реакция на ЧМ-2018

Россияне третий день отмечают победу над Испанией в одной восьмой финала ЧМ-2018. Казалось бы, понятно, почему праздник так затянулся, ‒ люди истосковались по победам отечественной футбольной сборной, которая ничего подобного не показывала, пожалуй, с 2008 года, когда команда привезла бронзу Чемпионата Европы. Но массовость и даже какое-то упоение спортивным достижением людьми, которые в обычное время не особенно сочувствуют футболу, несколько настораживает. И дело вовсе не в критике, какой обычно давние и преданные болельщики подвергают глори-хантеров. А в том, что происходящее все больше напоминает пир во время чумы.

У этого явления, кстати, есть вполне научное обоснование и даже специальный термин ‒ «циркулярная реакция». Когда кто-то заражает целую толпу людей, например, смехом. В том числе, в ситуациях, когда это совсем неуместно. Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАНХиГС Акоп Назаретян в книге «Психология стихийного массового поведения», описывая это явление, вспоминает эпизод из фильма «Железный поток». В нем красные партизаны вместе с мирными людьми скитаются по пустыне, спасаясь от белых. Все истощены и измотаны. Во время одного из привалов заводят пластинку, «на которой два артиста, почти ничего не говоря, громко и заразительно хохочут». «Сидящие и лежащие вокруг начинают улыбаться, затем смеяться, веселье передается дальше… В этот момент появляется умный суровый комиссар и ударом сапога разбивает пластинку вместе с патефоном. Зрителям понятно, что если бы он этого своевременно не сделал, то ситуация вышла бы из-под контроля: истерически хохочущие люди, не будучи уже способны остановиться, окончательно выбились бы из сил», ‒ пишет Акоп Назаретян.

Именно это явление называется циркулярной реакцией, и, по мнению ученого, у нее есть опасные последствия. «Пока люди живут стабильно плохо (с точки зрения внешнего наблюдателя), они не испытывают болезненной неудовлетворенности, и вероятность внутренних взрывов минимальна. Опасность появляется там, где есть растущие ожидания», ‒ пишет он.

По большому счету, после Чемпионата мира по футболу – 2018 россиян ждет массовый адреналиновый откат и даже, может быть, депрессия, какие не всегда бывают после новогодних праздников. Ведь как раз подоспеет повышение НДС до 20% (первые слушания в Госдуме по этому законопроекту проходят уже сегодня), и изменение пенсионного возраста (рассматривать документ от правительства депутаты ГД будут аккурат после завершения ЧМ). В общем, праздники прошли, нас нагнали будни, да еще какие ‒ и отрезвление может быть крайне тяжелым.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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