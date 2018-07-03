Пенсионная «бомба»: российская власть напрашивается на революцию

Пенсионная реформа в России, объявленная правительством Дмитрия Медведева, грозит обернуться настоящей «социальной бомбой», которая может спровоцировать революционные потрясения в стране. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

Он обратил внимание, что в условиях сокращения «кормовой базы» олигархов и внутриэлитного конфликта социальная усталость жителей России уже выливается в массовые протесты, и в перспективе революция может перестать быть страшной сказкой.

Как считает эксперт, российские власти занимаются профонацией, пытаясь изъять последние деньги у населения, вместо того чтобы обеспечить прорыв в экономике за счет отечественного производства.

«Правительство не развивает ни экономику, ни реальный сектор. Мы платим за экономические косяки нашего правительства, за провалы банковского сектора – недавно лопнуло еще несколько банков. При этом деньги у правительства от продажи ресурсов есть», – констатировал эксперт и подчеркнул, что в случае с пенсионной реформой речь идет о том, что население России при такой экономической политике рискует остаться ни с чем.

«Пенсионная реформа является социальной бомбой. Она приведет к взрыву», – считает Неживой. По его оценке, есть все основания полагать, что нарастающая социальная напряженность, как никогда, имеет шансы перерасти в революцию, так как сейчас народное недовольство подкрепляется расколом элит.

«Экономика «скукоживается» и переходит к более узкому кругу. При подобной монополизации начинается конфликт интересов и идет раскол элит. Революция происходит на фоне конфликта элит, когда часть людей остаются за бортом и не получают должного и привычного дохода. Они начинают «нагревать» ситуацию. Сейчас частный банковский сектор лопнул, такая же ситуация происходит среди девелоперов. У нас огромная армия обманутых дольщиков… Народ потом подхватывает», – сказал он.

Как считает эксперт, при «неразрешимом конфликте» элит может произойти «слом существующей политической системы», а драйвером народного бунта может стать взрослое поколение.

«Поколения, которое наиболее социализировано – это люди пожилого возраста, которые работают и понимают, что их ждет. Молодежь любит драйв и бежит за драйвом, но она не устраивает революцию», – сказал Неживой.

Он обратил внимание, что при хаосе, который влечет за собой революция, невозможно предугадать, какие политические силы в итоге окажутся среди победителей. «Дальше происходит именно такая ситуация, при которой когда-то «вспыли» никому не известные большевики. Они всплыли на хаосе»,– отметил политолог.

В этой связи Неживой также напомнил, что в Луганской и Донецкой народных республиках, отказавшихся поддерживать киевский майдан, ровно таким же образом на политической арене появились местные бойцы с режимом. «Там никого не было, а когда возникла ситуация, появились те, кто возглавил людей. Их до этого никто не знал, это были обычные люди, шахтеры, рабочие», – добавил он.

Как считает эксперт, в России потенциальный народный бунт также может возглавить новая сила, но кто именно это будет, предположить пока сложно. «Они моментом всплывут, как черт из табакерки. Мы их не видим сейчас. Власть станет статистом и останется до того момента, пока ее не снесут. Это все идет одно за другим», – прогнозирует Неживой.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Москва, Мария Вяткина

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