Плохо будет всем: сегодня Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС

Сегодня Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении НДС. ЦБ прогнозирует небольшой рост инфляции, в правительстве заявляют о миллиардах, которые потратят на выполнение майских указов. Эксперты уверены: удар по кошельку почувствуют все, и прежде всего небогатые люди, рост бизнеса замедлится, в перспективе – Россия потеряет зарубежных инвесторов. В сегодняшней повестке Госдумы вопрос о повышении НДС будет рассмотрен в 16:00 по московскому времени.

О повышении НДС с 18 % до 20 % объявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ в четверг, 14 июня в день начала матчей ЧМ в России. По словам первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, новая ставка НДС будет введена с 1 января 2019 года. По его оценке, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно. Эти средства будут направлены на финансирование «национальных целей и стратегических задач развития России». Государству нужны деньги на реализацию майских указов.

Как считает Александр Непп к.э.н., доцент кафедры международной экономики УрФУ, выполнение майских указов на деньги, полученные от роста налога, – достаточно слабый аргумент. «Существует много работ ученых-экономистов, которые доказали, что деньги, которые забрали у бизнеса и перераспределили через государство, приносят меньший эффект, чем если бы они остались у бизнеса. Важный момент: мы нагружаем бизнес допнагрузкой, негативно влияем на занятость, на рентабельность, прибыль, инвестиционную привлекательность – в стратегическом плане, через несколько лет и это может привести к снижению привлекаемых инвестиций. Второй момент. Долгое время в России налоговая нагрузка оставалась на одном постоянном уровне. При росте политической неустойчивости именно налоговая нагрузка оставалась чуть ли не единственным аргументом при привлечении иностранных инвестиций. Президент обещал оставить неизменной налоговую нагрузку. Это был один из последних позитивных моментов, который делал Россию привлекательной на зарубежном рынке», – прокомментировал эксперт.

По его мнению, рост НДС неизбежно приведет к росту цен – бизнес будет включать рост налога в цену товара. И говорить о том, что конкуренция не даст увеличить цены, не стоит – в этих условиях окажутся все компании. Рост цен почувствуют на себе потребители с уровнем дохода ниже среднего и бедные. А вот как раз среди товаров с неэластичным спросом, там, где покупатель может отказаться от покупки, если его не устраивает цена, возможно, повышения цен не произойдет. Это, например, ювелирные изделия.

Согласно законопроекту, повышение налога не коснется товаров, ставка на которые 10 %. Лекарства, изделия для детей и продукты питания, те из них, которые посчитали основными, и дальше будут продаваться с надписью в чеке «НДС 10 %". Те продукты, которые в законе отнесли к деликатесным, будут продавать с повышенной ставкой. Не поменяются из-за налога ценники на яйца, хлеб, молочку, мясо. Сосиски посчитали основным продуктом, а карбонад и шейку отнесли к деликатесам, на сухари и баранки платится 10 % НДС, на пирожные и торты будет 20%, за селедку покупатели отдают 10 %, для семги и стерляди налог станет выше.

Повышение НДС в конечном счете означает повышение цен практически по всем товарам, так как конечный плательщик – это население, считает экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин. НДС платит, казалось бы, бизнес, но вся цепочка – от поставщика сырья до изготовителя продукции и магазина – в итоге получает вычет. Кроме последнего звена, то есть покупателя. Он уверен, что заявленное повышение НДС корректировать в Госдуме не будут, денег в бюджете нет. Цены вырастут, но вряд ли повышение этого налога повлечет за собой уход в тень. «Это самый легкособираемый налог, потому он и идет в федеральный бюджет, в тень уйти очень сложно. А вот налог на прибыль, на доходы – их собирать тяжелее, они остаются в территориальных бюджетах», – добавил экономист.

По расчетам аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, рост цен произойдет обязательно, но меньше, чем на 2 %. НДС повышается, но вместе с тем вводится ряд налоговых послаблений – социальные взносы, отмена налога на движимое имущество (в стадии обсуждения, – прим. ред.). С учетом всех факторов рост цен составит примерно ¾ процента. «Итоговый комплексный эффект будет умеренно негативным», – считает аналитик.

Вместе с тем налоговую нагрузку, по оценке эксперта, почувствуют на себе не только покупатели, но и бизнес – в основном в тех сферах, где есть длительные отсрочки платежей, много поставщиков, где НДС возвращается не сразу, а спустя продолжительное время. Это, например, производство турбин для электростанций.

И в этих условиях встает вопрос, насколько целесообразна была инициатива в целом. «Речь идет о бюджете, бюджетные расходы не всегда бывают эффективными. Нужно ли ради этого (выполнение майских указов, – прим. ред.) увеличивать налоговую нагрузку, не проще было бы на рынке (т.е. в банке, – прим. ред.) занять?" – резюмирует Нигматуллин.

Как подсчитал Минфин, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно. По оценке ЦБ РФ, к концу года инфляция составит 3,5-4 % и может повыситься к 4-4,5% в 2019 году, повышение будет краткосрочным. При этом одним из основных инфляционных рисков ведомство Набиуллиной называет решения по налогам.

Возможные перемены в налоговых ставках в России обсуждались с прошлого года. Однако с того момента, как Дмитрий Медведев объявил повышение НДС конкретно на 2 %, до рассмотрения законопроекта в Госдуме, прошло меньше трех недель. За повышение налога власти взялись с началом чемпионата мира в России, в тот же день, когда было объявлено и о пенсионной реформе. Бурных обсуждений не было ни в случае с НДС, ни с пенсионной реформой – матчи и гуляния болельщиков надежно отвлекли внимание от важнейших преобразований.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

Панамки, вода и никаких грудничков – врачи объяснили, что брать и не брать в фан-зону. / Медики: в дни матчей сборной России число обращений в скорую падает. / Болельщики в день выхода России в четвертьфинал поставили рекорд по загрузкам в сети. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»