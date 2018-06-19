Набиуллина успокаивает: рост НДС не спровоцирует резкое повышение цен

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала, что повышение НДС с 18% до 20% не приведет к резкому росту цен в РФ. Такое заявления руководитель Банка России сделала на заседании Госдумы во вторник, 19 июня.

По словам Набиуллиной, подорожание бензина, повышение тарифов ЖКХ «уже подогревают инфляционные ожидания и повышение НДС добавит примерно один процент в общий уровень инфляции», передает «Росбалт».

Глава ЦБ добавила, что сейчас инфляция находится на уровне 2,5%, благодаря чему можно «спокойно пройти» повышение НДС с точки зрения «выполнения обязательств перед обществом по удержанию инфляции на уровне 4%».

Набиуллина прогнозирует, что в 2019 году инфляция может краткосрочно подняться до 4,5%, но потом вернется к целевому показателю в 4%.

Как сообщал «Новый День», кабмин объявил об изменении ставки НДС 14 июня, а спустя два дня документ был внесен в Госдуму. Премьер Дмитрий Медведев обосновывал повышение НДС необходимостью «повышения уровня жизни пенсионеров». В первом чтении законопроект будет рассмотрен 3 июля. По оценке Минфина, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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