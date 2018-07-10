За полгода в Свердловской области инфляция составила 2 %

За полгода в Свердловской области общий уровень цен вырос на два процента. Серьезнее всего подорожал алкоголь.

По данным Свердловскстата, с начала года на Урале алкоголь стал дороже на 3 %. Продукты питания выросли в цене на 1,3 %, непродовольственные товары и услуги – на 2,6 и 2 % соответственно. За май инфляция составила 0,3 %.

На прошлой неделе в первом чтении депутаты рассмотрели законопроект о повышении НДС с 18 до 20 %. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала, что это повышение не приведет к резкому росту цен в РФ. По ее прогнозам, в 2019 году инфляция может краткосрочно подняться до 4,5%, но потом вернется к целевому показателю в 4%.

У экономистов есть опасения, что цены все-таки вырастут. А кроме того, в перспективе рост налога может ударить по инвестпривлекательности российского рынка. Минэкономразвития подтвердило худшие опасения экспертов: повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% приведет к ускорению инфляции и повлечет за собой цепную реакцию – снижение роста зарплаты и замедление темпов развития экономики.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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