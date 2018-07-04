Минэкономразвития признало: повышение НДС увеличит инфляцию, снизит зарплаты и замедлит рост экономики

Минэкономразвития подтвердило худшие опасения экспертов: повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% приведет к ускорению инфляции и повлечет за собой цепную реакцию – снижение роста заработных плат и замедление темпов развития экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в прогнозе министерства.

В минэкономразвития отмечают, что доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76%. «Соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п (ранее ожидалось только на 1.2 п.п.). Кроме того, будут иметь место два противоположных по направлению «вторичных эффекта»: рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу», – говорится в докладе.

По прогнозам министерства, в значительной степени на инфляцию повлияет «потребление впрок» – население из опасения повышения цен будет скупать товары длительного пользования. С учетом такого «эффекта», уже в декабре этого года инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% в годовом выражении.

При этом отмечается, что с учетом проведения денежно-кредитной политики Центробанка РФ, которая направлена на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3%.

В ведомстве признают, что ускорение инфляции негативно скажется на реальных темпах роста заработной платы и покупательной способности граждан РФ. «В результате темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств с 3,5% в текущем году до 2,6% в 2019 году», – прогнозирует минэкономразвития.

Вместе с тем, падение реальных заработанных плат вкупе с «отложенным запуском инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года» приведет к замедлению роста ВВП.

По прогнозам МЭР, ко второму кварталу 2019 году темп роста ВВП может опуститься ниже 1%. В целом, по итогам 2019 года темп роста экономики прогнозируется на уровне 1,4%.

Как ранее РИА «Новый День», накануне нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%. По мнению правительства РФ, это решение поможет получить для бюджета необходимые 600 млрд рублей ежегодно для выполнения «майских указов 2.0», при этом отмечается, что льготные ставки в 10% и нулевая ставка НДС будет сохраняться. Представители парламентской оппозиции, однако заявили, что большую часть из это суммы (400 млрд) придется заплатить самим жителям. При этом майские указы президента о снижении уровня бедности в стране вновь рискуют быть сорванными из-за роста цен.

Эксперты высказывали опасения, что повышение НДС приведет к торможению экономики, снижению рентабельности и росту издержек в реальном секторе экономики, что в итоге негативно отразится на социальной обстановке в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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