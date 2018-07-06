Отмена льготного НДС на часть продуктов ударит и по потребителям, и по производителям

Министерство сельского хозяйства предлагает отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты, которые содержат заменители молочного жира. Эксперты считают, что этот шаг спровоцирует падение спроса на натуральное молочное сырье, а также подстегнет цены на молочные товары низкого ценового сегмента, которые пользуются спросом у большинства россиян.

Минсельхоз давно обдумывает способы увеличения потребления «настоящего» молока. Один из вариантов – повышение ставки НДС с 10% до 18%, или до 20% в том случае, если будет одобрен соответствующий законопроект, рассматриваемый Госдумой, пишет РБК. По мнению авторов инициативы, рост налога приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

То, что такой вопрос действительно обсуждается, подтвердили в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). Впрочем, окончательное решение принято не было, уточнили в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции. Тема будет прорабатываться дальше.

Согласно ст. 164 Налогового кодекса РФ льготная ставка НДС действует на многие продукты питания, в том числе молокосодержащие. Понижен налог и на детские товары, периодические печатные издания, книги, лекарства, а также на внутренние воздушные перевозки. В Минфине пояснили, что конкретный перечень продуктов, подлежащих льготному налогообложению, устанавливается постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз.

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» к молокосодержащим продуктам относятся и те, в которых есть немолочные компоненты, при этом таковых в готовом товаре может быть до 50%. Чаще всего заменителем выступают растительные жиры, в частности, пальмовое масло. В категорию молокосодержащих входят, например, сырные продукты и спреды, которые занимают значительную долю на российском рынке за счет низкой стоимости. Как правило, такие товары стоят значительно дешевле сыров и масел, произведенных из цельного молока.

В случае повышения НДС производители могут поднять цену пропорционально росту расходов. Очевидно, что в этом случае больше всех пострадают потребители, существенное подорожание ударит по самому доступному ценовому сегменту. Есть угроза и для бизнеса, рост цен приведет к общему сокращению спроса, который только начал восстанавливаться после многолетнего падения. Таким образом, уменьшится и потребление сырого молока.

Как сообщал «Новый День», 3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%. По мнению правительства РФ, это решение поможет получить для бюджета необходимые 600 млрд рублей ежегодно для выполнения «майских указов 2.0», при этом отмечается, что льготные ставки в 10% и нулевая ставка НДС будет сохраняться. Представители парламентской оппозиции, однако заявили, что большую часть из это суммы (400 млрд) придется заплатить самим жителям. При этом майские указы президента о снижении уровня бедности в стране вновь рискуют быть сорванными из-за роста цен.

Минэкономразвития подтвердило худшие опасения экспертов: повышение НДС до 20% приведет к ускорению инфляции и повлечет за собой цепную реакцию – снижение роста заработных плат и замедление темпов развития экономики, что в итоге негативно отразится на социальной обстановке в России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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