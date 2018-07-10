Российских экспортеров избавят от НДС и штрафа за валютные нарушения (ФОТО)

Гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев рассказал, как государство намерено поддерживать российские компании и предприятия, которые занимаются поставками отечественной продукции за рубеж. По его словам, вовлеченность России в мировую экономику – это один из 12 приоритетов российского правительства на следующий политический цикл. Для этого в стране будет объявлен новый нацпроект.

«Еще до официального утверждения нового нацпроекта начали меняться правила по промышленной и сельскохозяйственной политике. Начали появляться требования по обеспечению международной конкурентоспособности при формировании международных программ. Мы уверены, до конца года будут внесены изменения в правила предоставления субсидий, которые дадут стимул на рост международной конкурентоспособности», – сказал господин Слепнев.

По его словам, уже сейчас темп развития несырьевого экспорта очень высокий – 27,4%. «Рост идет 18 месяцев подряд. Отраслевые эксперты говорят, что он достаточно устойчивый. Это свидетельство того, что базовые макроэкономические условия, низкая инфляция, падающие ставки, благоприятный обменный курс создают стимул даже в условиях протекционизма и санкций. Позиции России пока невысокие, но это дает основания в реальности поставленных президентом задач», – подчеркнул он.

Нацпроект затронет как крупные компании, так и региональные предприятия. Для этого правительство РФ намерено ввести некоторые поблажки для бизнеса. «Отдельная проблема – логистика, готовится большой блок по модернизации пунктов пропуска для снижения издержек на границе, уменьшение бумажного документооборота, и так далее. Мы понимаем, что не все наши процедуры дружелюбны для экспортеров, но принято решение по валютному регулированию, чтобы они могли освободиться от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства. Вместо этого будут предупреждения и мониторинг сомнительных сделок, но без драконовских мер», – добавил Слепнев.

Одним из самых важных методов стимуляции бизнеса в работе на экспорт могут стать налоговые поблажки. В их числе глава РЭЦ назвал сокращение сроков камеральных проверок и введение нулевой ставки НДС для экспортеров. Бонусом для развития международной торговли может стать и сокращение сроков оформления грузов на границе в два раза и внедрение принципа одного окна. Систему должны запустить к 2021 году.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров добавил, что основные положения нацпроекта уже сформированы, поэтому стратегии долгосрочных поставок госкомпаний должны быть пересмотрены. «То же должны сделать и частные предприятия. Особенно в отраслях с высоким экспортным потенциалом – фарма, химия, металлургия, леспромхоз, машиностроение. Чтобы минимизировать издержки бизнеса по выходу на внешний контур мы смягчим валютный контроль и НДС по высокотехнологичным экспортным товарам. Все меры поддержки в равной степени будут доступны и российским экспортерам, и иностранным инвесторам. С учетом комфортного курса рубля и экспортных субсидий, Россия не была столь привлекательной как сегодня для производства продукции на международные рынки», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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