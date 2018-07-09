Кудрин начал «прозревать»: указал на возможность не поднимать НДС

Правительство РФ не использует полный набор инструментов, чтобы избежать повышения налогов, в частности, увеличения налога на добавленную стоимость. Глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин обратил внимание, что частичное смягчение «бюджетного правила» о нефтяных «сверхдоходах» могло бы отсрочить рост НДС как минимум на шесть лет.

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на 40 долларах, можно сделать мягче, сделать 45 долларов за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», – сказал Кудрин, выступая сегодня на парламентских слушаниях об основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

«Я считаю, что впоследствии, когда-то позже, с учетом названных тенденций в экономике, нам бы пришлось все же повышать НДС, но то, что мы могли бы это повышение отложить на шесть лет – я в этом совершенно уверен», – подчеркнул Кудрин, слова которого цитирует «Прайм».

Как отметил глава Счетной палаты, смягчение бюджетного правила на 5 долларов за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.

Как сообщал «Новый День», Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% несмотря на протест думской оппозиции, которая указывала, что расплачиваться за фискальную политику будет не бизнес, а рядовые граждане, которым «всем миром» придется выложить громадную сумму из своих карманов, и в результате уровень бедности, вопреки указам президента РФ, увеличится ещё больше, а на развитии экономики можно ставить крест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.18

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