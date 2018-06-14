Борис Титов о повышении НДС: на развитии экономики можно поставить крест

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов резко раскритиковал сегодняшние решения правительства РФ. Комментируя повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), бизнес-омбудсмен заявил, что при таком бухгалтерском подходе, который демонстрирует кабинет министров, на развитии экономики можно поставить крест.

«Когда президент подписывал достаточно амбициозный указ по улучшению качества жизни в стране на 8 триллионов рублей, все думали – за счёт каких источников и какими методами правительство сможет решить эту задачу. Теперь мы видим – за счёт пенсионеров и бизнеса», – констатировал Титов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что 82% процента предприятий ещё не думали выходить из кризиса. «Больше, чем у 40% условия сегодня даже хуже, чем в пятнадцатом послекризисном году. В этих условиях повышать налоговую нагрузку на бизнес – [значит] просто остановить рост. Поэтому мы выбрали: мы идём за счёт фискальных изъятий у народа и у бизнеса, а не за счёт роста экономики. Мы поставили крест на росте экономики», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По его оценке, неправильно считать, что НДС не ложится бременем на бизнес. В условиях заторможенного роста покупательской способности населения бизнесмены не могут повышать цены на товары.

«Это всё повлияет на бизнес. Многие предприятия в связи с ещё большим ухудшением их финансового состояния будут вынуждены закрыться и уйти с рынка или уйти в тень. Большинство, конечно, уйдут в тень», – прогнозирует Титов.

При этом подход правительства к экономике Титов назвал «бухгалтерским». «Они не смотрят, как зарабатывать по-новому. Они делают расчёты, опираясь на приблизительную цену на нефть. Мы же всё время говорим: давайте зарабатывать больше, тогда вы и тратить сможете больше. И не надо будет пенсионный возраст повышать. А НДС надо не только не повышать, а снижать. Тогда доходы бюджета от налогов не упадут и станут больше, потому что будет расти бизнес, будет расти налоговая база», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов также усомнился в словах главы правительства РФ Дмитрия Медведева о будущем улучшении уровня жизни пенсионеров с помощью бизнеса. «Абсолютно нелогично и невозможно, потому что бизнес платит своим сотрудникам, платит за них страховые платежи, накапливает им на пенсию. Это всё ложится на себестоимость самого бизнеса и той продукции, которую он производит. Нет у нас сверхприбыльных бизнесов. Бизнес еле выживает», – сказал он.

Ранее бизнес-омбудсмен жестко критиковал повышение пенсионного возраста. По его мнению, это бессмысленно и опасно, поскольку чревато серьезным (если не кардинальным) ухудшением социально-экономической ситуации в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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