Борис Титов о реализации «майских указов»: повышать пенсионный возраст опасно и бессмысленно

Для реализации новых «майских указов» президента РФ Владимира Путина необходима экономическая политика, которая будет абсолютно отличаться от той, что проводилась последние годы. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. При этом, по его оценке, пока не просматриваются даже намеков на изменения – «мы по-прежнему цепляемся за нефть», а повышение пенсионного возраста неизбежно приведет к ухудшению социально-экономической ситуации.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что ключевой момент в «майских указах» – бюджетно-финансовое обеспечение: предлагается получить дополнительные доходы за счет экономического роста, экспорта сырья, повышения налогов, сокращения отдельных видов расходов, например, оборонных, и увеличения пенсионного возраста.

Как считает Титов, в первую очередь необходимо провести ревизию госрасходов, поскольку «некоторые программы неэффективны и расточительны», но даже в этом отношении могут быть проблемы.

«Прошлая попытка правительства под руководством Игоря Шувалова провести ревизию расходов закончилась их увеличением. Возможно, Алексей Кудрин на посту председателя Счетной палаты, который независим от Дмитрия Медведева, сможет это сделать. Например, может и не стоит тратить 60 млрд рублей на модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», в целесообразности которой сомневаются почти все военные эксперты и многие представители ВМФ», – цитирует бизнес-омбудсмена его пресс-служба.

Что касается повышения пенсионного возраста и других подобных мер, то, по мнению Титова, «акцент на экономию, во-первых – недостаточен для выполнения поставленных президентом задач, во-вторых, чреват серьезным (если не кардинальным) ухудшением социально-экономической ситуации».

«В целом, можно что-то сэкономить, но не решить проблему, тем более что в будущем все равно расходы придется увеличивать», – констатировал бизнес-омбудсмен.

Комментируя ситуацию в налоговой системе, Титов высказал мнение, что России «надо переходить к мировым стандартам: богатые должны платить больше, с этим согласны все, включая богатых, при условии, что у них перестанут отнимать бизнес и собственность». «Но и на этом пути много не найти, а загубить значительную часть бизнеса – запросто», – считает Титов.

По его оценке, надежда на дорогую нефть, которая пока спасает российский бюджет, рискует не оправдаться. «Все мы понимаем, что это уже ненадолго. Завтрашнего дня у нее нет – слишком много альтернатив: сланцы, гидрогидраты на шельфе, даже скоро ожидаемое атмосферное электричество. Настанет момент, когда нефть по $25 за баррель будет счастьем», – отметил бизнес-омбудсмен.

Как полагает Титов, только рост оборота МСП, высокотехнологичных производств в промышленности и сельском хозяйстве, инновационных компаний обеспечит наращивание налоговой базы, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, решение социальных проблем.

«Но, для этого нужна абсолютно другая экономическая политика: кроме рыбы, надо раздавать удочки, и создавать условия – доступные кредиты и обоснованные тарифы, а еще снять административный и уголовный гнет с бизнеса, обеспечить справедливое судопроизводство. Казалось бы – все очень просто, но мы по-прежнему цепляемся за нефть и расходы, когда намного эффективней научиться зарабатывать новые доходы», – заключил бизнес-омбудсмен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.18

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