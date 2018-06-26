Глава Минфина о повышении НДС: цены вырастут, но не на всё

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал, что роста цен на социально значимую продукцию из-за повышения НДС с 18 до 20% не будет, так как льготная ставка налога на продовольствие и медицинские товары сохранится. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Минфина отметил, что «в следующем году, когда будет введен НДС, цены могут повыситься на 1%, максимум 1,5%, то есть до четырех – четырех с небольшим процента». «В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую», – заверил Силуанов, обосновав свой прогноз тем, что «ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары… не меняются, эти ставки сохранятся на уровне 10%». Впрочем, он признал, что повышение НДС обернется ростом цен: «НДС, безусловно, поскольку это косвенный налог, этот налог включается в цены, конечно, приведет, к увеличению цен».

Силуанов добавил, что средства, полученные от повышения НДС, пойдут на развитие социальной инфраструктуры – в образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру. «То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года», – отметил министр, пообещав, что эти деньги «в итоге вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство».

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС не приведет к резкому росту цен в РФ. Она ожидает, что в 2019 году инфляция может краткосрочно подняться до 4,5%, но потом вернется к целевому показателю в 4%.

Как сообщал «Новый День», правительство объявило об изменении ставки НДС с 1 января 2019 года 14 июня, а спустя два дня документ был внесен в Госдуму. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 3 июля. По оценке Минфина, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно.

Против повышения НДС выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен заявил, что при таком бухгалтерском подходе, который демонстрирует кабинет министров, на развитии экономики можно поставить крест. Инициативу также раскритиковали объединения предпринимателей «Деловая Россия», «Опора России», а также отраслевые союзы «Руспродсоюз» и «Союзмолоко».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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