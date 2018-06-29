Эксперты подсчитали потери россиян от увеличения ставки НДС

Эксперты подсчитали потери россиян от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 20%. По оценке Минфина, ежегодные поступления в казну вырастут на 620 млрд рублей. Однако эксперты Института актуальной экономики (ИАЭ) предупреждают, что предприниматели, желая нивелировать дополнительную фискальную нагрузку, будут поднимать цены.

По их оценкам, покупательная способность населения снизится на 2%, что повлечет за собой снижение спроса на товары. По подсчетам авторов доклада, фактически каждый среднестатистический россиянин будет отдавать государству более 4200 рублей ежегодно. В ИАЭ считают, что ставка на повышение НДС сделана не случайно, так как собираемость этого налога близка к 100% из-за того, что у бизнесменов нет возможности уклониться от его уплаты, «если только не прибегать к дроблению бизнеса и переходу в категорию малого бизнеса с упрощённой системой налогообложения».

«Это не абстрактные ничейные 620 млрд рублей, это часть прибыли компаний, которая могла бы быть направлена на модернизацию производства, это деньги, которые люди тратят на покупку различных товаров, обеспечивая функционирование отечественных предприятий», приводит «МК» слова директора Института актуальной экономки Никиты Исаева. В докладе ИАЭ отмечено, что в ближайшем будущем рассчитывать на повышение собственных доходов россиянам не стоит. По данным опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», доля граждан, которые отмечают ухудшение своего материального состояния за последние 3 месяца, выросла с 18% до 28%.

Эксперты считают, что в случае отказа бизнеса от повышения отпускных цен, сальдо прибыли и убытков предприятий сократится на 5,8%. А это в свою очередь может спровоцировать новую волну банкротств. Российская экономика в итоге рискует на длительный срок погрузиться в стагнацию или вовсе обнулить экономический рост. Кроме того, отмечается в докладе, увеличение налоговой нагрузки приведёт к росту доли теневой экономики, которая сейчас, по оценке МВФ, составляет 33,7% ВВП, что соответствует уровню африканских стран.

«Повышение НДС может нанести непоправимый ущерб развитию экономики, а также затормозит выполнение майских указов, направленных на повышение благосостояния населения и вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира», – предупреждает Исаев. Чтобы избежать таких последствий, по мнению экспертов ИАЭ, налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц должны быть зафиксированы на прежнем уровне (18% и 13% соответственно) минимум на 10 лет.

Как писал «Новый День», ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал, что роста цен на социально значимую продукцию из-за повышения НДС с 18 до 20% не будет, так как льготная ставка налога на продовольствие и медицинские товары сохранится. По его словам, «в следующем году, когда будет введен НДС, цены могут повыситься на 1%, максимум 1,5%, то есть до четырех – четырех с небольшим процента».

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС не приведет к резкому росту цен в РФ. Она ожидает, что в 2019 году инфляция может краткосрочно подняться до 4,5%, но потом вернется к целевому показателю в 4%.

Как сообщал «Новый День», правительство объявило об изменении ставки НДС с 1 января 2019 года 14 июня, а спустя два дня документ был внесен в Госдуму. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 3 июля. По оценке Минфина, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно.

Против повышения НДС выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен заявил, что при таком бухгалтерском подходе, который демонстрирует кабинет министров, на развитии экономики можно поставить крест. Инициативу также раскритиковали объединения предпринимателей «Деловая Россия», «Опора России», а также отраслевые союзы «Руспродсоюз» и «Союзмолоко».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.18

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