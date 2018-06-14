Повышение пенсионного возраста и НДС: Медведев объявил о реформах ради «увеличения пенсий»

Премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ в четверг, 14 июня, объявил параметры повышения пенсионного возраста и заявил о повышении НДС в России с 18% до 20%.

Глава правительства отметил на заседании, что в кабмине «понимают, насколько все эти решения непростые, поэтому мы шли к ним длительное время». «Эти изменения назрели, и назрели давно, они необходимы. Без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики», – объяснил Медведев необходимость пенсионной реформы и корректировки налогов.

По словам главы правительства, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Возраст выхода на заслуженный отдых будет повышаться поэтапно с 2019 года. Таким образом, по словам Медведева, пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году, для женщин – 63 года к 2034 году.

При этом, отметил премьер, работники с большим стажем – 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно – смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Он также сообщил, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию сохранятся – это право оставят тем, кто работает на вредных и опасных производствах, женщинам с пятью и более детьми, инвалидам по зрению первой группы, чернобыльцев, одному из родителей или опекунов инвалида детства и «некоторым другим льготникам».

Медведев уточнил, что «для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными». «Повышение пройдет постепенно», – заверил он. К примеру, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году – соответственно в возрасте 62 и 57 лет.

Что касается молодого поколения, то у него «еще достаточно времени для адаптации к новым границам», считает премьер.

Медведев полагает, что без повышения пенсионного возраста стране не обойтись, поскольку сегодняшняя демографическая ситуация и сокращение доли работающих граждан по отношению к пенсионам могут привести к разбалансировке пенсионного системы. «Вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», – предупредил он. Пенсионная реформа, по его словам, нужна для выполнения поставленной президентом РФ в майском указе задачи по повышению пенсий и «обеспечения нормального уровня жизни пенсионерам в долгосрочном периоде». Глава правительства, сославшись на указ главы государства, указал, что пенсии должны увеличиваться «темпами выше инфляции, вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем».

Медведев отметил, что власти «долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+». Он напомнил, что нынешний возрастной порог выхода на пенсию устанавливался еще в 30-е годы. С тех пор продолжительность жизни увеличилась более чем на 30 лет, почти до 73 лет на сегодняшний момент, а также изменились условия труда и быта, сказал Медведев. «Сейчас люди не просто живут дольше – дольше остаются активными. Человек пенсионного возраста лет 30 назад и сегодня – это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети даже не выросли», – отметил он, объясняя, почему нужно поднимать пенсионный возраст.

Как сообщал «Новый День», в апреле Медведев заявлял, что повышение пенсионного возраста в стране неизбежно, поскольку прежние параметры устарели. В начале мая Медведев заявил, что кабмин скоро внесет в Госдуму законопроект по пенсионной реформе. Предполагалось, что пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, для мужчин- до 65.

Что касается повышения НДС, глава правительства сегодня заявил, что изменение ставки налога с 18% до 20% необходимо для повышения уровня жизни пенсионеров. По словам Медведева, в этом деле государству должен помочь бизнес. «Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», – заявил премьер. Он уточнил, что льготная ставка по НДС в размере 10% на продукты питания (кроме деликатесов), детские и медицинские товары, внутренние межрегиональные воздушные перевозки сохранится.

По словам первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, новая ставка НДС будет введена с 1 января 2019 года. По его оценке, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно. Эти средства будут направлены на финансирование «национальных целей и стратегических задач развития России», уточнил первый вице-премьер. Силуанов добавил, что в качестве компенсации за повышение НДС кабмин ускорит возврат НДС экспортерам, отменит налог на движимое имущество и примет ряд мер, снижающих административную нагрузку на бизнес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

«Денег нет, но вы лечитесь»: южноуральские врачи не могут получить обещанную президентом зарплату без переработок. / Долги южноуральцев за электричество выросли в полтора раза. / «Будет слишком много негатива»: власти решили сохранить льготную ставку НДС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»