«Единая Россия» потерпела тяжелое тактическое поражение – итоги выборов в России в авторской колонке Андрея Перлы

В России прошел единый день голосования: избиратели выбирали депутатов, губернаторов, в столице страны – мэра. Как можно охарактеризовать первые итоги волеизъявления и что они должны показать власти страны – читайте в авторской колонке бывшего помощника полпреда президента РФ в УрФО, политтехнолога Андрея Перлы.

«Самое главное в политике – не обманывать себя. Других можно, хотя и аморально, а себя самого – смертельно опасно. Для того чтобы не обманывать себя, вполне достаточно называть вещи своими именами. Мы же конфуцианцы, исправление имен – залог успеха любого начинания. Есть, конечно, мнение, что «пораженье от победы ты сам не должен отличать, но быть живым, живым и только», но политик или политтехнолог или журналист такой роскоши позволить себе не могут: назвал поражение победой – вместо одной битвы проиграл всю войну.

Итак, что же произошло 9 сентября в России?

Ответ: партия «Единая Россия» потерпела тяжелое тактическое поражение. Это поражение стало симптомом важной проблемы: большая часть населения страны, народа, избирателей недовольна властью и желает власти это недовольство продемонстрировать.

«Единая Россия» почти двадцать лет собирала голоса как «партия власти». Поэтому в глазах избирателей она и есть власть, эти понятия стали тождественны. Так она сама о себе говорит, так о ней говорят другие системные политические партии, так о ней говорит несистемная оппозиция – все, кто говорят. Ну, а раз так, значит, так оно и есть и голосование против ЕР – это голосование против власти.

В целом ряде российских регионов ЕР не сумела набрать при голосовании за партийные списки в законодательные собрания регионов даже и 30% голосов. Это и есть поражение.

Да, конечно, благодаря одномандатникам ЕР будет иметь нормальное представительство в региональных парламентах практически везде. Но одномандатники – это «ресурсные» кандидаты, которые могли бы победить и под другим партийным брендом. Многие из них прямо-таки скрывали от избирателей свою принадлежность к «партии власти». Подчеркивали, что в партии не состоят. Голосование за них ЕР как партии не дает ничего. Кроме, конечно, реальной возможности принимать региональные бюджеты, но выборы – это не про реальную работу. Это про политику.

А что такое публичная политика? Это проявление довольства или недовольства избирателей положением дел и теми, кто за это положение дел несет ответственность. 9 сентября избиратели проявили недовольство. Четыре губернатора висят на волоске, разве этого мало?

Теперь о том, что с этим делать. Что делать с недовольством народа властью? Ответ очень простой: дать как можно больше легальных каналов для выражения этого недовольства. Больше оппозиции хорошей и разной. Пусть конкурирует, пусть расцветают сто цветов. Как в Екатеринбурге на выборах в городскую думу пусть будет. Не нравится власть – голосуй за того, этого, красного, зеленого! За синего тоже можно. Покажи им всем, что ты о них думаешь!

Твой голос будет учтен, ты будешь волноваться за своих и желать поражения чужим, по итогам матча подумаешь, что в следующий раз мы их, конечно... И митингов протеста не понадобится».

Москва. Другие новости 10.09.18

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