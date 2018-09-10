Оппозиция укрепилась: В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов

Согласно предварительным итогам единого дня голосования, 9 сентября, в четырех российских регионах ни один из кандидатов в губернаторы не смог набрать более 50% голосов избирателей. В связи с этим состоится второй тур выборов.

В Приморском крае после подсчета 100% протоколов участковых комиссий временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. В Хабаровском крае также подсчитаны все бюллетени. В итоге кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81%, а действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») – 35,62%.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с результатом 36,46%. Второе место с 31,28% занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. На момент написания данного материала было подсчитано 98,78% протоколов. В Хакасии после обработки 62,63% у кандидата от КПРФ Валентина Коновалова (КПРФ) 43,48% голосов, а у действующего главы республики Виктора Зимина («Единая Россия») – 36,09%. Второй тур пройдет в нескольких регионах впервые после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов.

Отметим, что во многих региональных органах власти оппозиция укрепила свои позиции. Депутатов в законодательные собрания выбирали в 16 регионах России. Больше 50% «Единая Россия» набрала в пяти регионах: Башкирии (59,6%), Калмыкии (59,6%), Ростовской области (55,6%), Якутии (51,3%) и в Кемеровской области (67,2%). В четырех регионах «Единая Россия» набрала меньше 30%. Это Хакасия (25,2%), Иркутская область (27,8%) Забайкальский край (28,3%) и Владимирская область (29,9%).

В пяти регионах результат «Единой России» расположился в интервале от 30% до 40%, в двух – от 40% до 50%. Другими словами, средний результат у единороссов – ниже 40%.

По мнению наблюдателей, рейтинги «Единой России» пошли вниз из-за непопулярного решения о повышении пенсионного возраста.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.18

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