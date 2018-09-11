Кремль не хочет видеть единоросса Зимина главой Хакасии. «Кто угодно, только не он»

В президентской администрации сочли «неуправляемой» ситуацию в Хакасии, где действующий глава региона – единоросс Виктор Зимин в первом туре выборов руководителя республики уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, и хотят, чтобы Зимин написал заявление об отставке до второго тура голосования. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на близкие к Кремлю источники. По данным регионального избиркома, глава Хакасии набрал 32,4% голосов против 44,8% у 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова.

Источник издания в АП, указав, что в Хакасии введено внешнее финансовое управлении и отсутствуют деньги на зарплаты работникам бюджетной сферы, заявил о желании Кремля добиться от Зимина ухода до второго тура выборов. «Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», – подчеркнул собеседник газеты в Кремле. Другой источник уверяет, что в АП пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть выборы.

Касательно остальных трех регионов, где пройдет второй тур губернаторских выборов, в Приморском крае Кремль окажет поддержку врио главы региона Андрею Тарасенко, отметил источник газеты. Напомним, в Приморье Тарасенко набрал 46,6% голосов, опередив коммуниста Андрея Ищенко, которого поддержали 24,6% избирателей.

Однако в отношении кандидатов в губернаторы Хабаровского края Владислава Шпорта и Владимирской области Светланы Орловой в АП «есть сомнения», заявил собеседник газеты. Напомним, в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал получил 35,81%, а действующий глава региона Вячеслав Шпорт (ЕР) – 35,62%. Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова стала первой с незначительным отрывом – 36,5% против 31,3% у кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (ЛДПР).

Добавим, что на выборах в региональные законодательные органы власти 9 сентября КПРФ обошла «Единую Россию» в 3 из 16 регионов. В целом в 11 регионах из 16-ти ЕР не удалось набрать более 50% голосов.

Источники газеты в Кремле сообщили, что почти все негативные результаты выборов были ожидаемыми, отметив, что в процессе подготовки к голосованию были допущены серьезные ошибки, а также недооценены негативные настроения, связанные с инициативой федеральных властей повысить пенсионный возраст.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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