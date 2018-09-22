Глава Хакасии объяснил решение сняться с выборов: не хочет вредить народу

Врио главы Хакасии Виктор Зимин сегодня объяснил свое решение отказаться от участия во втором туре губернаторских выборов, о чем он объявил вчера вечером

«Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, – заявил он в обращении к жителям республики, опубликованном на сайте республиканского правительства. – Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики».

Зимин, напомнив, что руководил регионом 9 лет, отметил, что «за это время она окрепла», однако в последнее время ему пришлось работать «под тяжелейшим давлением» из-за обрушившихся на республики и на него потоков критики. «Мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии», – заявил политик.

Зимин признал, что жители Хакасии в ходе первого тура выборов выразили «недоверие курсу правительства»: «Я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике».

«Если я буду вам нужен, если мой опыт будет вами востребован – знайте – я всегда рядом», – заявил политик.

В пресс-службе главы республики позднее уточнили, что Виктор Зимин не уходит в отставку – он остается на посту врио главы региона до избрания нового губернатора.

Как сообщал «Новый День», накануне Зимин отказался от участия во втором туре губернаторских выборов главы региона. Официальной причиной снятия его кандидатуры называлось «состояние здоровья». Глава ЦИК Элла Памфилова заявил, врио региона снялся с выборов, реально оценив шансы на победу во втором туре.

Напомним, в первом туре выборов врио республики, выдвинутый «Единой Россией», проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,8% голосов. Зимин получил 32,42%. Региональный избирком сегодня назначил второй тур выборов на 7 октября, отменив голосование, намеченное на 23 сентября. Соперником коммуниста станет занявший третье место лидер регионального отделения «Справедливой России» Андрей Филягин.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что в Кремле не хотят видеть Зимина на посту главы республики после того, как он в первом туре выборов руководителя республики уступил кандидату от КПРФ. «Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», – заявлял источник «Ведомостей» в АП. Другой источник утверждал, что в Кремле пришли к выводу, что Зимин не способен выиграть выборы.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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